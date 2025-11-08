;

Enel anuncia corte programado de luz en Santiago este sábado: estas son las 6 comunas afectadas

La interrupción del suministro afectará sectores, con una duración estimada de hasta siete horas.

Cristóbal Álvarez

Enel anuncia corte programado de luz en Santiago este sábado: estas son las 6 comunas afectadas / VICTOR HUENANTE

Durante este sábado 8 de noviembre, Enel realizará un corte programado de energía eléctrica en distintos puntos de la Región Metropolitana.

La suspensión del suministro, que busca ejecutar trabajos de mantenimiento y mejora en la red, se extenderá por un lapso máximo de siete horas.

Desde la compañía precisaron que los cortes no abarcarán a la totalidad de cada comuna, sino que se aplicarán por sectores específicos.

Las comunas afectadas serán Renca, Pudahuel, Recoleta, Las Condes, Santiago y Maipú.

Para conocer el detalle de los puntos que se verán interrumpidos, Enel dispuso en su sitio web un mapa interactivo por comuna con los lugares exactos donde se realizará la suspensión del servicio.

Revisa acá los cortes

