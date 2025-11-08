Cambios en Zona Latina: icónico programa del canal tiene nueva animadora

Desde el próximo lunes, el matinal Sabores de Zona Latina tendrá una nueva integrante en su equipo de conducción: Camila Campos, conocida como Camilísima.

La periodista se incorpora al espacio matutino del canal tras la salida de Hugo Valencia, quien asumió como conductor en Zona de Estrellas luego de la renuncia de Mario Velasco, programa que también fue reforzado con una mujer con experiencia en medios y en el mundo de la farándula: Paula Escobar.

La llegada de la comunicadora marca un nuevo ciclo para el matinal, que ahora estará liderado por Antonella Ríos, Eloísa Venegas y Camilísima, logrando así un panel totalmente femenino.

“La incorporación al programa de Camila Campos confirma justamente nuestro compromiso con la audiencia y la calidad en nuestros contenidos”, señalaron desde la estación televisiva.

Camilísima forma parte de Zona Latina desde septiembre, cuando se integró como panelista estable en Zona de Estrellas. Su trayectoria supera los diez años en medios digitales y televisión, iniciando en el área digital y luego consolidando su presencia frente a pantalla, además de generar contenido de actualidad en redes sociales.

Es importante también señalar que Sabores está nominado a los Premios Copihue de Oro de este año, por lo que la comunicadora llega con la difícil misión de sostener y mejorar los resultados que hasta el momento ha obtenido el matinal de Zona Latina.