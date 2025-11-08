;

VIDEO. Cony Capelli conmueve con relato sobre su infancia: “Pasaron cosas que no debieron haber pasado”

La ganadora de la primera temporada de “Gran Hermano Chile” abrió su corazón y se refirió a los traumas que marcaron su vida.

Alejandro Basulto

Instagram

Instagram

En Podemos Hablar, Constanza Capelli conmovió al público al abordar pasajes dolorosos de su infancia y explicar cómo el baile se convirtió en una herramienta de salvación.

La danza, con todas sus cosas negativas, me salvó de algo mucho peor que yo estaba viviendo en mi casa”, expresó al inicio.

Ante la consulta de Diana Bolocco sobre cómo había sido su niñez, Cony recordó: “Creo que fue muy bonita hasta como los seis años. Después pasaron cosas dentro de mi familia donde se quebró un poco la relación que tenía mi madre con su pareja, que en ese minuto era como nuestro padre adoptivo, y ahí fue donde se quebró todo”.

“Se quebró ella, se quebró mi padre adoptivo que, obviamente, hoy en día para mí no existe, por muchas razones que no voy a contar”, relató, confirmando luego que aquel hombre había cometido “errores”.

Cuando la animadora de CHV le preguntó si esos “errores” estaban relacionados con algún tipo de abuso, la ex Gran Hermano Chile respondió: “Sí. Yo preferiría resguardar esa parte de mi vida, porque sé que cuando pase algo malo y alguien quiera herirme, lo va a contar, y lo va a tocar. Entonces yo preferiría resguardar eso”.

Pasaron muchas cosas, muchas cosas que no debieron haber pasado”, agregó.

Luego, la participante de Fiebre de Baile recordó: “Eso terminó destruyendo mi familia en todos los sentidos... Mi infancia, en ese minuto yo tenía 8 años, desde ahí me fui construyendo como mujer. Cuando una es niña, todo ese periodo es tan fundamental, y hoy en día me pasa que me veo y entiendo muchas cosas del porqué soy como soy".

“Y miro atrás y digo ‘wow, qué fuerte todo lo que tuvimos que pasar con mi hermana’. Básicamente, el lugar que yo ocupé en mi familia fue de defender a mi mamá, a mi hermana, de todo”, añadió.

Finalmente, Cony Capelli señaló que “es por eso cuando yo me miraba en el reality, veía una persona agresiva (...) Esa agresividad a mí me salvó cuando era pequeña, ese instinto fue sobrevivencia. Puse límites cuando una niña de 8 años no tenía por qué ponerlos”.

Yo tuve que poner límites en situaciones de mi vida y otros no los puse, lamentablemente, porque era muy pequeña. Y eso generó en mí muchos traumas más adelante”, cerró.

