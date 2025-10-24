;

VIDEO. Coté López llegó bien acompañada a lanzamiento de esperada serie: quién es el galán con el que salió

La blonda apareció como una de las estrellas invitadas al estreno de “IT, Bienvenidos a Derry”, evento al que arribó con un guapo compañero.

Soledad Reyes

Llegó como una de las estrellas de la jornada. Coté López arribó al lanzamiento de la nueva serie de HBO “IT, Bienvenidos a Derry”. Y no lo hizo sola.

La blonda apareció vestida de los años 60, tal como mandaba el dress code del evento, usando un minivestido plateado y un cintillo en el pelo.

Alegre y espontánea, Coté se tomó fotos, mientras un guapo rubio, con el que había llegado por uno de los accesos, la observaba desde cierta distancia, silencioso y expectante.

¿Quién es el galán de Coté López?

Así, tras las instantáneas, Coté y su acompañante se dirigieron a una de las salas para ver la proyección del primer episodio de la producción que trae devuelta al payaso Pennywise.

Y ahí se mantuvieron algunos minutos, hasta que decidieron salir del lugar y se encontraron en el exterior con Daniela Aránguiz y Cuco Cerda, quien conocía al misterioso galán de Coté y con quien se saludaron amistosamente.

Pero, ¿quién es este chiquillo que apareció con López en el evento? Su nombre es Lucas Lama Von der Forst, tiene 28 años y, según sus redes sociales, es un amante del boxeo y de las ventas.

Un estupendo compañero para una salida donde Coté López disfrutó y se lució como una de las invitadas a celebrar el regreso del tenebroso personaje, cuya historia se podrá ver a partir del 26 de octubre por las pantallas de HBO Max.

