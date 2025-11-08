;

La amargura de La Roja Sub 17 tras el agónico empate ante Uganda: “Deberíamos haber ganado, es una sensación amarga”

Antonio Riquelme, uno de los buenos valores de la selección chilena, lamentó los puntos perdidos contra los africanos.

Javier Catalán

David Oyarzún

Getty Images

Getty Images / Chris Ricco - FIFA

La Roja Sub 17 volvió a sufrir con el balón detenido y esta vez Uganda le empató en el último minuto, en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 17 de Qatar.

Antonio Riquelme, quien fue titular y disputó todo el encuentro ante los africanos, lamentó haber perdido dos puntos claves, algo que complica en demasía las opciones de avanzar de ronda en la cita planetaria.

“Obviamente fue un partido difícil. Tuvimos muchas oportunidades de hacer goles y quedamos con la sensación de que deberíamos haber ganado, pero no fue así. Lo dimos todo”, señaló el futbolista.

Sobre cómo afectó al plantel el agónico empate, afirmó: “Fue en la última jugada, entonces es una sensación amarga. Lo tuvimos ahí; tenemos que mejorar en eso”.

Además, al ser consultado sobre si el aspecto físico influyó para no poder mantener el resultado, Riquelme sentenció: “Obviamente son súper rápidos, pero competimos bien, estuvimos ahí. Tenemos el físico para competir contra cualquiera”.

