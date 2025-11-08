;

VIDEOS. La Roja no supo mantener su ventaja ante Uganda y complica sus opciones de avanzar en el Mundial Sub 17

El balón parado, nuevamente, fue la gran debilidad de la selección chilena.

Getty Images

Getty Images / Chris Ricco - FIFA

La mañana de este sábado, La Roja tenía prácticamente abrochada su primera victoria en el Mundial Sub 17, pero agónicamente dejó escapar los tres puntos.

La selección chilena igualó 1-1 ante Uganda, donde nuevamente el balón parado fue la principal debilidad de los dirigidos por Sebastián Miranda.

Durante todo el primer tiempo, Chile no pudo afirmarse en la cancha, viéndose totalmente superado por la presión alta de su rival, que obligó al guardameta César Villegas a intervenir en varias ocasiones. Incluso, los ugandeses se pusieron en ventaja, pero el tanto fue anulado por posición de adelanto.

Cuando parecía que la mejor noticia para los pupilos de Sebastián Miranda era irse al descanso con el 0-0, en la última jugada de la primera parte encontraron premio: tras un tiro libre al área, el capitán Bruno Torres (45+2′) se impuso a todos en el aire y marcó la apertura de la cuenta para los nacionales.

En la segunda etapa, Chile ajustó las piezas y comenzó a dominar el compromiso con el balón, impidiendo que Uganda tuviera espacios para correr, pero en la última jugada del encuentro, Uganda consiguió el 1-1 con un gol de Derick Ssozi (90+3′).

Con el empate, La Roja sumó sumó su primer punto en el Grupo K al igual que Uganda, quedando lejos de Canadá y Francia, que suman tres unidades.

La selección chilena cerrará la fase de grupos el próximo martes 11 de noviembre, cuando se enfrente a Canadá, en un duelo clave para soñar con la clasificación a la siguiente ronda.

