VIDEO. “Para nosotros sería histórica esta campaña si mantenemos la categoría”

Víctor Rivero, entrenador de Deportes Limache, conversó con ADN.cl y comentó lo que resta de temporada para los ‘tomateros’.

Gonzalo Miranda

Javier Catalán

Víctor Rivero, entrenador de Deportes Limache

Víctor Rivero, entrenador de Deportes Limache

Instalado en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar, estaba la noche de este viernes el entrenador de Deportes Limache, Víctor Rivero, adiestrador de los ‘tomateros’ que tiene la misión de mantener la categoría.

En conversación con ADN.cl, el entrenador ‘limachino’ comentó el porqué se encontraba en el estadio: “nosotros tenemos que jugar en dos fechas más con Unión La Calera y esto nos permite ver además que Deportes Iquique seguirá peleando hasta el final y que todo se definirá en el último partido”, dijo.

Sobre su próximo encuentro ante la U, Rivero tendrá la sensible baja de Daniel ‘Popin’ Castro: “es una baja importante, no solo para el partido con la U, sino que además contra la Unión Española, tendremos que tener la capacidad como equipo de suplir su ausencia”, aseveró.

“Tenemos una final que jugar finalizado el campeonato, siempre lo hemos dicho, para nosotros sería histórica esta campaña si mantenemos la categoría y creo que tendrá más validez si ganamos la Copa Chile, pero para ser histórica tenemos que mantener la división”, finalizó el entrenador de Deportes Limache.

Cabe recordar que los próximos partidos de Deportes Limache son ante Universidad de Chile, Unión Española, Unión La Calera y Deportes La Serena.

