Válido por la jornada 27 del Campeonato Nacional 2025, este viernes por la noche Deportes Iquique sumó tres puntos de oro ante Unión La Calera en su lucha por no bajar a la Primera B con miras al 2026.

Tras el partido vino el momento de los análisis, instancia donde Álvaro Ramos, el mejor jugador del partido, conversó con TNT Sports y comentó la victoria en el Nicolás Chahuán Nazar.

“Es un triunfo muy importante, estamos luchando y lo haremos hasta el final junto a nuestras familias y a la hinchada, todavía hay posibilidades, hoy dimos un paso importante para lo que queremos que es quedarnos en la categoría, es difícil, pero no imposible”, partió diciendo.

Agregó que, la caída de la semana pasada ante Deportes La Serena los motivó aún más: “lo que nos subió el ánimo fue ese partido con Serena que perdimos, pero la hinchada siguió cantando, nos motivó mucho. En la interna hablamos mucho de que somos jugadores hasta el último y lo vamos a demostrar”, dijo.

En el cierre, adelantó lo que será el próximo duelo de Deportes Iquique ante Cobresal: “en la semana vamos a trabajar muy bien porque ganamos. Esperamos hacer un buen partido y esperamos luchar por eso”, finalizó Álvaro Ramos.