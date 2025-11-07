;

VIDEO. Deportes Iquique festeja triunfo clave ante Calera: “Todavía hay posibilidades, hoy dimos un paso importante”

Álvaro Ramos marcó un golazo en la victoria de los ‘dragones celestes’ ante los ‘cementeros’

Gonzalo Miranda

Álvaro Ramos marcó el primer tanto de Iquique sobre Calera

Álvaro Ramos marcó el primer tanto de Iquique sobre Calera

Válido por la jornada 27 del Campeonato Nacional 2025, este viernes por la noche Deportes Iquique sumó tres puntos de oro ante Unión La Calera en su lucha por no bajar a la Primera B con miras al 2026.

Tras el partido vino el momento de los análisis, instancia donde Álvaro Ramos, el mejor jugador del partido, conversó con TNT Sports y comentó la victoria en el Nicolás Chahuán Nazar.

“Es un triunfo muy importante, estamos luchando y lo haremos hasta el final junto a nuestras familias y a la hinchada, todavía hay posibilidades, hoy dimos un paso importante para lo que queremos que es quedarnos en la categoría, es difícil, pero no imposible”, partió diciendo.

Agregó que, la caída de la semana pasada ante Deportes La Serena los motivó aún más: “lo que nos subió el ánimo fue ese partido con Serena que perdimos, pero la hinchada siguió cantando, nos motivó mucho. En la interna hablamos mucho de que somos jugadores hasta el último y lo vamos a demostrar”, dijo.

En el cierre, adelantó lo que será el próximo duelo de Deportes Iquique ante Cobresal: “en la semana vamos a trabajar muy bien porque ganamos. Esperamos hacer un buen partido y esperamos luchar por eso”, finalizó Álvaro Ramos.

Contenido patrocinado

¿Cómo votar por &#039;La mañana de Pablo Aguilera&#039;?: Nominado al &#039;Mejor Programa Radial&#039; del Copihue de Oro 2025

¿Cómo votar por 'La mañana de Pablo Aguilera'?: Nominado al 'Mejor Programa Radial' del Copihue de Oro 2025

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

&#039;Gremlins 3&#039;: Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

'Gremlins 3': Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

El fenómeno del &#039;K-Pop Demons Hunters&#039; sigue en auge: la canción &#039;Golden&#039; recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

El fenómeno del 'K-Pop Demons Hunters' sigue en auge: la canción 'Golden' recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: &#039;Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo&#039;

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: 'Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad