Se ilusionan los ‘dragones’: así quedó la tabla de posiciones con la victoria de Deportes Iquique / Cristian Vivero Boornes

Este viernes por la noche, con un partido de necesitados, arrancó la jornada 27 del Campeonato Nacional, instancia donde Deportes Iquique sumó tres puntos de oro en su lucha por no bajar a la Primera B, ante Unión La Calera.

Con la victoria, los ‘dragones celestes’ se vuelven a ilusionar con no perder la categoría, pese a que la misión es muy compleja.

Esto porque los nortinos quedaron últimos, pero ahora con 18 puntos, a tres de Unión Española, el otro descendido de momento y a cuatro de Deportes Limache, que se estaría salvando.

Sin embargo, ‘hispanos’ y ‘tomateros’ tienen complejos partidos este fin de semana: ambos en el Estadio Santa Laura, la Unión recibirá a Colo Colo, mientras que Limache visitará a la Universidad de Chile.