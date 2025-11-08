Deportes Iquique ganó un partido clave este viernes ante Unión La Calera para volver a ilusionarse con la salvación en el Campeonato Nacional, cuando parecía que ya estaban destinados a descender.

Uno de los que vio acción en los “Dragones Celestes” fue Dylan Rojas, lateral derecho encargado de sumar los minutos Sub 21, quien además es oriundo de la ciudad y siente como nadie los colores del club.

“Son tres puntos importantes para nosotros. Creo que veníamos haciéndolo bien y hoy, por fin, pudimos concretar el objetivo de la semana, que era ganar”, dijo el canterano en zona mixta.

Acerca de su rol en el equipo y del favor que le ha hecho al club sumando el minutaje juvenil, aseguró: “No le doy importancia a cumplir la regla. Siento que tengo que jugar para aportar a este club, que es de la ciudad donde me crié, y así mantenernos en Primera”.

“El partido pasado fue una pena tremenda, porque nunca pensamos en perder con La Serena. Siempre fuimos a ganar, y ustedes se dieron cuenta de cómo terminamos, con la gente cantando el himno, y eso para nosotros es algo que nos duele. Aunque la gente no lo crea, llegamos a la casa y lo pasamos mal”, sentenció Rojas.