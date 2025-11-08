;

VIDEO. “El partido pasado fue una pena tremenda. Aunque la gente no lo crea, llegamos a casa y lo pasamos mal”

Dylan Rojas, canterano de Deportes Iquique, se refirió a la dura lucha por el descenso que enfrenta junto al club de sus amores.

Javier Catalán

foto: @cdiquique

foto: @cdiquique

Deportes Iquique ganó un partido clave este viernes ante Unión La Calera para volver a ilusionarse con la salvación en el Campeonato Nacional, cuando parecía que ya estaban destinados a descender.

Uno de los que vio acción en los “Dragones Celestes” fue Dylan Rojas, lateral derecho encargado de sumar los minutos Sub 21, quien además es oriundo de la ciudad y siente como nadie los colores del club.

Son tres puntos importantes para nosotros. Creo que veníamos haciéndolo bien y hoy, por fin, pudimos concretar el objetivo de la semana, que era ganar”, dijo el canterano en zona mixta.

Revisa también:

ADN

Acerca de su rol en el equipo y del favor que le ha hecho al club sumando el minutaje juvenil, aseguró: “No le doy importancia a cumplir la regla. Siento que tengo que jugar para aportar a este club, que es de la ciudad donde me crié, y así mantenernos en Primera”.

“El partido pasado fue una pena tremenda, porque nunca pensamos en perder con La Serena. Siempre fuimos a ganar, y ustedes se dieron cuenta de cómo terminamos, con la gente cantando el himno, y eso para nosotros es algo que nos duele. Aunque la gente no lo crea, llegamos a la casa y lo pasamos mal”, sentenció Rojas.

Contenido patrocinado

¿Cómo votar por &#039;La mañana de Pablo Aguilera&#039;?: Nominado al &#039;Mejor Programa Radial&#039; del Copihue de Oro 2025

¿Cómo votar por 'La mañana de Pablo Aguilera'?: Nominado al 'Mejor Programa Radial' del Copihue de Oro 2025

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

&#039;Gremlins 3&#039;: Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

'Gremlins 3': Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

El fenómeno del &#039;K-Pop Demons Hunters&#039; sigue en auge: la canción &#039;Golden&#039; recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

El fenómeno del 'K-Pop Demons Hunters' sigue en auge: la canción 'Golden' recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: &#039;Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo&#039;

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: 'Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad