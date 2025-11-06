Deportes La Serena y Universidad Católica se miden en La Portada

Partido de necesitados en La Portada. Este viernes arranca la jornada 27 del Campeonato Nacional, fecha que, en sus primeros encuentros, tendrá un duro compromiso en el norte del país: Deportes La Serena recibe a la UC.

El cuadro ‘papayero’ necesita sumar tres puntos que le permitan terminar de respirar tranquilo con el tema del descenso. Con 27 puntos, aún peligra su permanencia, pero de ganar, dará un paso importante para quedarse en Primera el 2026.

Al frente tendrá a una Universidad Católica que cayó el pasado fin de semana y que dejó abierta la pelea por el “Chile 2″. Deben ganar para intentar quedarse con dicho cupo.

Deportes La Serena vs. la UC, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Deportes La Serena y la Universidad Católica, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

