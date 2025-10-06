Durante la tercera presentación de Silvio Rodríguez en Chile, realizada este domingo 5 de octubre en el Movistar Arena, la actriz y animadora Angélica Castro fue vista entre el público acompañada de un enigmático hombre, generando comentarios entre los asistentes.

El evento del trovador cubano, que nuevamente logró llenar el recinto capitalino, contó con la presencia de diversas figuras del espectáculo nacional. Según La Hora, la presentadora televisiva y su acompañante compartieron de manera muy cercana y cariñosa durante la velada.

Ambos llegaron con anticipación al concierto y se ubicaron en el sector Platinum, donde las entradas tenían un valor aproximado de $115 mil. La exesposa de Cristián de la Fuente no pasó desapercibida entre los asistentes, aunque se mostró relajada y abierta a compartir con quienes la reconocieron.

Cabe recordar que el matrimonio entre la animadora y el actor terminó en 2022, luego de que se difundieran imágenes del intérprete besando a otra mujer en México. La separación fue confirmada por la animadora, y posteriormente se inició el proceso legal de divorcio.

En febrero pasado, Cecilia Gutiérrez difundió imágenes que vinculaban a conductora televisiva con Damián Bodenhöfer, hijo de Bastián Bodenhöfer, durante una escapada al sur del país, pasando los dos el fin de semana allá.

Actualmente, Angélica Castro se encuentra enfocada en su carrera televisiva y en su hija Laura, siendo parte del programa Copa Culinaria Carozzi en Canal 13, junto a Yann Yvin.

La Hora Ampliar