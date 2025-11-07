Universidad de Chile golea a Huachipato y se mete en las semifinales del Campeonato Femenino 2025

El equipo femenino de la Universidad de Chile se instaló entre las cuatro mejores del campeonato tras vencer 3-0 a Huachipato en el estadio Santiago Bueras de Maipú, resultado que le permitió cerrar la llave con un global de 4-1.

El encuentro, disputado la tarde de este viernes, confirmó el dominio azul en una serie que había quedado abierta tras el empate 1-1 en la ida.

Las dirigidas por Nicolás Bravo mostraron superioridad desde el inicio, aunque recién en el segundo tiempo lograron plasmarla en el marcador.

Los goles

Mariana Morales abrió la cuenta a los 51 minutos tras una jugada individual de Rebeca Fernández, mientras que Katary Cádiz, ingresada desde el banco, amplió la ventaja con su primer gol por el club a los 75’.

En los minutos finales, Valentina Navarrete sentenció el partido al aprovechar un centro de Fernández y decretar el 3-0 definitivo.

Con esta victoria, las “Leonas” sellaron su paso a semifinales del Campeonato Femenina 2025, donde aguardan rival, que probablemente será Unión Española, cuadro que superó a Deportes Iquique por un global de 2-1.