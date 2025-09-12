;

FOTOS. ¿La U se acerca a Maipú? La aplaudida decisión de Tomás Vodanovic con los azules y su localía

El alcalde firmó un convenio con Universidad de Chile que asegura su estadía en el Santiago Bueras hasta 2028 y refuerza el fútbol femenino.

Tomás Vodanovic - Universidad de Chile

Foto Instagram @udechilefemenino

Universidad de Chile se impuso 1-0 a Universidad de Concepción en la fecha 26 de la Liga Femenina 2025, gracias al gol de Claudia Herrera, figura del partido.

Las azules se preparan ahora para los play-offs del campeonato nacional y para la Copa Libertadores en Argentina.

Con 65 puntos, terminaron segundas en la tabla, mientras que la UdeC finalizó undécima con 18 unidades.

Durante el encuentro, la Municipalidad de Maipú firmó y renovó el convenio de colaboración con las Leonas, asegurando su localía en el estadio Santiago Bueras hasta 2028.

El alcalde Tomás Vodanovic, los concejales Ka Quiróz y Felipe Farías, y Cecilia Pérez de AzulAzul participaron del acto, en el que Vodanovic recibió una camiseta del club.

