;

Escándalo en el fútbol chileno: destapan grave caso de amaño de partidos y casas de apuestas

ADN Deportes conoció la denuncia presentada por un entrenador, la cual ya cuenta con siete jugadores confesos.

Javier Catalán

Eduardo Figueroa

28 de Marzo del 2021/CHILLANUn jugador se alista a patear el balon , durante el partido valido por la Primera fecha del Campeonato Nacional AFP PlanVital 2021, entre Ñublense vs Universidad Catolica, disputado en el Estadio Nelson Oyarzun Arenas. FOTO:FELIPE VENEGAS/AGENCIA UNO

28 de Marzo del 2021/CHILLAN Un jugador se alista a patear el balon , durante el partido valido por la Primera fecha del Campeonato Nacional AFP PlanVital 2021, entre Ñublense vs Universidad Catolica, disputado en el Estadio Nelson Oyarzun Arenas. FOTO:FELIPE VENEGAS/AGENCIA UNO

Un grave caso de amaño de partidos acaba de ser destapado en el fútbol chileno gracias al entrenador del propio equipo involucrado, quien fue el encargado de realizar la denuncia.

Según información de ADN Deportes, Miguel Valdés Aros, DT de Municipal Puente Alto, presentó la acusación tras la derrota por 2-1 ante Chimbarongo por la jornada 29 de la Tercera División A.

Lo que pudo conocer este medio es que el técnico denunciará el caso ante la ANFA, los organizadora de la competencia, al Municipio de Puente Alto y al Ministerio Público, por los delitos de estafa y asociación ilícita.

Revisa también:

ADN

Hasta el momento, siete jugadores habrían confesado lo sucedido, y tres de ellos ya fueron finiquitados por el club.

Además del lío monetario y judicial, el partido también tiene un fuerte impacto deportivo, ya que Chimbarongo pelea por la permanencia en la división, ubicándose actualmente en el puesto 12, que obliga a jugar un repechaje contra un equipo de Tercera B para mantener la categoría, y los tres puntos conseguidos ante Municipal Puente Alto le sirvieron para acercarse a solo un punto de Constitución Unido, que es el equipo que marca la salvación.

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad