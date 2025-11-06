Escándalo en el fútbol chileno: destapan grave caso de amaño de partidos y casas de apuestas

28 de Marzo del 2021/CHILLAN Un jugador se alista a patear el balon , durante el partido valido por la Primera fecha del Campeonato Nacional AFP PlanVital 2021, entre Ñublense vs Universidad Catolica, disputado en el Estadio Nelson Oyarzun Arenas. FOTO:FELIPE VENEGAS/AGENCIA UNO

Un grave caso de amaño de partidos acaba de ser destapado en el fútbol chileno gracias al entrenador del propio equipo involucrado, quien fue el encargado de realizar la denuncia.

Según información de ADN Deportes, Miguel Valdés Aros, DT de Municipal Puente Alto, presentó la acusación tras la derrota por 2-1 ante Chimbarongo por la jornada 29 de la Tercera División A.

Lo que pudo conocer este medio es que el técnico denunciará el caso ante la ANFA, los organizadora de la competencia, al Municipio de Puente Alto y al Ministerio Público, por los delitos de estafa y asociación ilícita.

Hasta el momento, siete jugadores habrían confesado lo sucedido, y tres de ellos ya fueron finiquitados por el club.

Además del lío monetario y judicial, el partido también tiene un fuerte impacto deportivo, ya que Chimbarongo pelea por la permanencia en la división, ubicándose actualmente en el puesto 12, que obliga a jugar un repechaje contra un equipo de Tercera B para mantener la categoría, y los tres puntos conseguidos ante Municipal Puente Alto le sirvieron para acercarse a solo un punto de Constitución Unido, que es el equipo que marca la salvación.