Solo una llave está pendiente: así quedaron los cruces de la Liguilla de Ascenso en la Primera B / Alejandro Leiva Varela / Uno Not

Este domingo se definieron los siete equipos que disputarán la Liguilla de Ascenso, donde solo uno podrá subir a la División de Honor junto con Universidad de Concepción, reciente campeón de la Primera B.

Deportes Copiapó, Cobreloa, San Marcos, Deportes Antofagasta, Rangers y Santiago Wanderers son los elencos que jugarán estos playoffs por el segundo boleto a la Primera División.

Así quedaron los cruces de la Liguilla de Ascenso

En la primera ronda de la Liguilla de Ascenso, San Marcos enfrentará a Rangers, Deportes Antofagasta se medirá con Deportes Concepción y Santiago Wanderers jugará contra Cobreloa o Deportes Copiapó.

El rival de los “caturros” depende de lo que resuelva la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina por la resta de 6 puntos a Santiago Morning, cuya sanción le otorga 3 unidades a Cobreloa.

Si el castigo contra Santiago Morning se mantiene, Cobreloa quedará segundo en la tabla y pasará directamente a la semifinal de la Liguilla, mientras que Deportes Copiapó será rival de Santiago Wanderers. De lo contrario, el elenco copiapino jugará la semifinal y los “loínos” enfrentarán al conjunto de Valparaíso en la primera fase de la Liguilla.