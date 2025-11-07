;

FOTO. PS critica afiche de senador Tomás De Rementería en apoyo a Cariola en su candidatura al Senado: “Constituye una falta de respeto”

El partido acusó que la publicación “induce a confusión” y reiteró que su candidatura oficial por Valparaíso al Senado es la de José Miguel Insulza.

La dirección regional del Partido Socialista (PS) en Valparaíso expresó este viernes su rechazo a la difusión de un afiche del senador Tomás de Rementería, en el que llama a votar por la diputada comunista Karol Cariola en su candidatura al Senado por la región.

A través de un comunicado, la colectividad acusó que la publicación “induce a confusión a la ciudadanía y omite que la candidatura oficial del Partido Socialista de Chile al Senado por la Región de Valparaíso es José Miguel Insulza”.

El PS sostuvo además que el gesto del parlamentario “constituye una falta de respeto al esfuerzo de miles de militantes” que respaldan la postulación del exministro del Interior.

En el texto, el partido enfatizó que Insulza representa “los valores históricos del PS” y que su trabajo por la región y el país “merece respeto y reconocimiento”.

La dirección regional concluyó reafirmando su llamado a votar por José Miguel Insulza en las elecciones del próximo 16 de noviembre. Según se constató, el afiche en cuestión fue difundido como una publicidad pagada en redes sociales.

