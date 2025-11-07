Indignación ha causado en Estados Unidos el caso de Benjamín Marcelo Guerrero-Cruz, joven chileno de 18 años que permanece detenido desde hace tres meses por presuntamente haber “abusado” del programa Visa Waiver.

El estudiante cursaba su último año en la escuela secundaria Reseda, en Los Ángeles, cuando fue arrestado a mediados de agosto por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según familiares, el operativo fue violento. El joven habría sido interceptado por agentes enmascarados mientras paseaba a su perro, sin recibir notificación ni advertencia previa.

“Lo tratan como a un prisionero, no puede ir a ningún lado, no puede hacer nada. Quiere salir”, relató la profesora Lizette Becerra al canal local KTLA.

“Educación, no deportación”

Sus cercanos denunciaron que fue “amontonado en una celda con otras 50 personas, sin acceso a servicios básicos de higiene, abrigo ni alimentación adecuada”. La familia incluso llegó a creerlo desaparecido hasta que hallaron al perro amarrado a un árbol.

El caso generó protestas en Los Ángeles, donde profesores y activistas exigen su liberación bajo la consigna “Educación, no deportación”.

Educators, friends, fellow students came out during a press conference and rally in front of the LAUSD Headquarters in Los Angeles calling for the release of Benjamin Marcelo Guerrero-Cruz, who was taken by immigration agents while walking his dog. @lausdsup #lausd… pic.twitter.com/cqWkOZ9UzC — Keith Birmingham (@photowkb) August 20, 2025

La congresista demócrata Luz Rivas también criticó la actuación de las autoridades: “El ICE está fuera de control. Debería estar en casa, reunido con su madre y terminando su último año escolar”.

Mientras el Departamento de Seguridad Nacional sostiene que Guerrero-Cruz permaneció dos años más de lo autorizado, su entorno insiste en que el trato recibido es desproporcionado y vulnera sus derechos básicos.