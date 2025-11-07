;

Revelan presunta nueva coima a Ángela Vivanco: Fiscalía acusa pago de US$15.000 tras fallo que benefició a consorcio chileno-bielorruso

La investigación del Ministerio Público confirma que la exministra recibió dinero, en efectivo y en la oficina de Mario Vargas, el mismo día en que votó a favor de Belaz Movitec.

Martín Neut

Ángela Vivanco

Ángela Vivanco / VICTOR HUENANTE

La investigación penal contra la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, conocida como “Muñeca Bielossura”, sumó un nuevo antecedente.

Según reveló Reportea.cl, el Ministerio Público acreditó que la exmagistrada recibió US$15.000 en efectivo el 4 de julio de 2023 en la oficina del abogado Mario Vargas, el mismo día en que votó a favor del Consorcio Belaz Movitec (CBM) en un fallo que obligó a Codelco a pagar más de $11 mil millones.

Revisa también:

ADN

De acuerdo con la indagatoria dirigida por la Fiscalía Regional de Los Lagos, ese pago —entregado en el estudio jurídico ubicado en El Regidor 66, Las Condes— constituye la primera coima directa que se le atribuye a Vivanco.

Dineros no fueron depositados

El dinero no fue depositado en sus cuentas bancarias, según el análisis de los peritos del OS7 de Carabineros, que revisan computadores, celulares y registros financieros incautados durante los allanamientos.

Vivanco es investigada desde septiembre pasado, luego de que Codelco denunciara irregularidades en los fallos del litigio con CBM, una empresa de capitales chilenos y bielorrusos.

ADN

Archivo

En todas las resoluciones del caso, la entonces ministra votó a favor del consorcio, incluso acelerando la vista de la causa, hecho que derivó en su expulsión del Poder Judicial.

Los demás pagos a Vivanco

La fiscalía también indaga otros pagos irregulares a su entorno. Uno por $45 millones en junio de 2024 y otro por US$14.000 a fines de 2023, ambos vinculados a su pareja, Gonzalo Migueles, quien fue formalizado por cohecho, soborno y lavado de activos junto a los abogados Vargas y Eduardo Lagos.

Aunque Vivanco aún no ha sido formalizada, la fiscalía presentó una querella de capítulos ante un tribunal superior, paso previo para acusar a exjueces de la Suprema. Su formalización, señalan fuentes del caso, podría concretarse en los próximos días.

Contenido patrocinado

¿Cómo votar por &#039;La mañana de Pablo Aguilera&#039;?: Nominado al &#039;Mejor Programa Radial&#039; del Copihue de Oro 2025

¿Cómo votar por 'La mañana de Pablo Aguilera'?: Nominado al 'Mejor Programa Radial' del Copihue de Oro 2025

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

&#039;Gremlins 3&#039;: Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

'Gremlins 3': Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

El fenómeno del &#039;K-Pop Demons Hunters&#039; sigue en auge: la canción &#039;Golden&#039; recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

El fenómeno del 'K-Pop Demons Hunters' sigue en auge: la canción 'Golden' recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: &#039;Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo&#039;

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: 'Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad