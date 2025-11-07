Revelan presunta nueva coima a Ángela Vivanco: Fiscalía acusa pago de US$15.000 tras fallo que benefició a consorcio chileno-bielorruso

La investigación penal contra la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, conocida como “Muñeca Bielossura”, sumó un nuevo antecedente.

Según reveló Reportea.cl, el Ministerio Público acreditó que la exmagistrada recibió US$15.000 en efectivo el 4 de julio de 2023 en la oficina del abogado Mario Vargas, el mismo día en que votó a favor del Consorcio Belaz Movitec (CBM) en un fallo que obligó a Codelco a pagar más de $11 mil millones.

De acuerdo con la indagatoria dirigida por la Fiscalía Regional de Los Lagos, ese pago —entregado en el estudio jurídico ubicado en El Regidor 66, Las Condes— constituye la primera coima directa que se le atribuye a Vivanco.

Dineros no fueron depositados

El dinero no fue depositado en sus cuentas bancarias, según el análisis de los peritos del OS7 de Carabineros, que revisan computadores, celulares y registros financieros incautados durante los allanamientos.

Vivanco es investigada desde septiembre pasado, luego de que Codelco denunciara irregularidades en los fallos del litigio con CBM, una empresa de capitales chilenos y bielorrusos.

En todas las resoluciones del caso, la entonces ministra votó a favor del consorcio, incluso acelerando la vista de la causa, hecho que derivó en su expulsión del Poder Judicial.

Los demás pagos a Vivanco

La fiscalía también indaga otros pagos irregulares a su entorno. Uno por $45 millones en junio de 2024 y otro por US$14.000 a fines de 2023, ambos vinculados a su pareja, Gonzalo Migueles, quien fue formalizado por cohecho, soborno y lavado de activos junto a los abogados Vargas y Eduardo Lagos.

Aunque Vivanco aún no ha sido formalizada, la fiscalía presentó una querella de capítulos ante un tribunal superior, paso previo para acusar a exjueces de la Suprema. Su formalización, señalan fuentes del caso, podría concretarse en los próximos días.