Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 7 de noviembre, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este viernes contempla un juego del Campeonato Nacional 2025.

Carlos Madariaga

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 7 de noviembre, y quién transmite?

/ Cristian Vivero Boornes

Hoy, viernes 7 de noviembre, el fútbol chileno reanuda su actividad con una agenda que contempla un partido.

Este encuentro dará inicio a la fecha 27 del Campeonato Nacional 2025.

Campeonato Nacional 2025

La programación del fútbol chileno hoy 7 de noviembre arrancará a las 20:00 horas, donde Unión La Calera recibirá a Deportes Iquique en el Nicolás Chahuán.

Fabián Reyes será el árbitro del compromiso, que será transmisión por TV en la señal de TNT Sports Premium.

