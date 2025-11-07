Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 7 de noviembre, y quién transmite?
La agenda de encuentros del balompié nacional para este viernes contempla un juego del Campeonato Nacional 2025.
Hoy, viernes 7 de noviembre, el fútbol chileno reanuda su actividad con una agenda que contempla un partido.
Este encuentro dará inicio a la fecha 27 del Campeonato Nacional 2025.
Campeonato Nacional 2025
La programación del fútbol chileno hoy 7 de noviembre arrancará a las 20:00 horas, donde Unión La Calera recibirá a Deportes Iquique en el Nicolás Chahuán.
Fabián Reyes será el árbitro del compromiso, que será transmisión por TV en la señal de TNT Sports Premium.
