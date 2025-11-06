;

VIDEOS Y FOTOS. Batallas campales y remontada épica: el partido de la ultraderecha contra el antifascismo que remeció a Europa

Rayo Vallecano y el Lech Poznan dejaron un encuentro marcado por un fuerte tono político en Conference League.

Javier Catalán

Batallas campales y remontada épica: el partido de la ultraderecha contra el antifascismo que remeció a Europa

El Rayo Vallecano venció por 3-2 al Lech Poznań en la Conference League, pese a ir perdiendo 2-0 durante gran parte del encuentro, en un partido que tuvo un impacto más allá de lo que se vio en la cancha.

El conjunto español, de la localidad de Vallecas, en Madrid, es reconocido en Europa por tener una fanaticada identificada con la izquierda radical en política. Los “Bukaneros”, como se hace llamar la hinchada oficial, catalogan su movimiento como más social que deportivo.

Por otro lado, la barra del Lech Poznań, de Polonia, representa todo lo contrario, siendo abiertamente fascista y con fama de generar problemas en la mayoría de los países que visitan siguiendo a su club, algo que también hicieron en España.

Revisa también:

ADN

Los polacos que viajaron hasta Madrid para el encuentro causaron diversos desmanes en el barrio de Vallecas la noche anterior al compromiso, ingresando incluso al complejo del Rayo Vallecano, donde realizaron rayados en las murallas.

Además, se produjeron batallas campales durante la madrugada, obligando a la policía española a reaccionar y desplegarse por varios puntos de la ciudad. Esta situación también se repitió en la previa del encuentro, con enfrentamientos muy violentos a las afueras del estadio.

De hecho, en la salida de los clubes al campo de juego, los “Bukaneros” desplegaron un lienzo que copó toda la galería en la que se ubican, con el mensaje: “Clase trabajadora”, que rápidamente llamó la atención.

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad