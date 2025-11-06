Batallas campales y remontada épica: el partido de la ultraderecha contra el antifascismo que remeció a Europa

El Rayo Vallecano venció por 3-2 al Lech Poznań en la Conference League, pese a ir perdiendo 2-0 durante gran parte del encuentro, en un partido que tuvo un impacto más allá de lo que se vio en la cancha.

El conjunto español, de la localidad de Vallecas, en Madrid, es reconocido en Europa por tener una fanaticada identificada con la izquierda radical en política. Los “Bukaneros”, como se hace llamar la hinchada oficial, catalogan su movimiento como más social que deportivo.

Por otro lado, la barra del Lech Poznań, de Polonia, representa todo lo contrario, siendo abiertamente fascista y con fama de generar problemas en la mayoría de los países que visitan siguiendo a su club, algo que también hicieron en España.

Los polacos que viajaron hasta Madrid para el encuentro causaron diversos desmanes en el barrio de Vallecas la noche anterior al compromiso, ingresando incluso al complejo del Rayo Vallecano, donde realizaron rayados en las murallas.

Además, se produjeron batallas campales durante la madrugada, obligando a la policía española a reaccionar y desplegarse por varios puntos de la ciudad. Esta situación también se repitió en la previa del encuentro, con enfrentamientos muy violentos a las afueras del estadio.

De hecho, en la salida de los clubes al campo de juego, los “Bukaneros” desplegaron un lienzo que copó toda la galería en la que se ubican, con el mensaje: “Clase trabajadora”, que rápidamente llamó la atención.