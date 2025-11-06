Christiane Endler es nominada a los premios The Best de la FIFA: contra quiénes compite y dónde votar

La portera chilena, Christiane Endler, volvió a ser nominada a los premios The Best que entrega la FIFA, en la categoría de mejor arquera.

La capitana de la selección chilena femenina viene de ser campeona con el Olympique de Lyon en la Liga de Francia y finalista de la Champions League, donde a pesar de no conseguir su segundo título continental, fue incluida en el equipo ideal del torneo.

Endler, quien ganó este premio en 2021, competirá por el galardón con otras seis arqueras: Ann-Katrin Berger (Alemania), Cata Coll (Barcelona), Hannah Hampton (Inglaterra), Anna Moorhouse (Inglaterra), Chiamaka Nnadozie (Nigeria) y Phallon Tullis-Joyce (Estados Unidos).

La lista de nominadas fue anunciada este jueves y todos los aficionados del fútbol podrán votar en las categorías a mejor jugador, jugadora, guardameta de fútbol masculino y femenino, y entrenador de fútbol masculino y femenino. Las votaciones estarán abiertas hasta el 28 de noviembre y se realizarán a través del sitio web de la FIFA.

Además, el organismo que rige el fútbol mundial invitó a los entrenadores y las capitanas de las selecciones femeninas de las 211 federaciones miembro de la FIFA a seleccionar a sus tres candidatas favoritas en las tres categorías de fútbol femenino.

De igual manera, los directores técnicos y capitanes de las selecciones masculinas de las 211 federaciones miembro de la FIFA tendrán la oportunidad a elegir a sus tres candidatos preferidos de las tres categorías de fútbol masculino.

Los miembros de la prensa, los periodistas que cubren encuentros de fútbol masculino y femenino, y los aficionados registrados en el sitio web de la FIFA, también podrán emitir su voto.

Cada uno de los cuatro grupos de votantes tendrán el mismo peso electoral (un 25%), independientemente del número de participantes que lo integren.