;

Christiane Endler es nominada a los premios The Best de la FIFA: contra quiénes compite y dónde votar

La portera chilena es una de las siete candidatas para quedarse con el galardón a la mejor arquera de la edición 2025.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

La portera chilena, Christiane Endler, volvió a ser nominada a los premios The Best que entrega la FIFA, en la categoría de mejor arquera.

La capitana de la selección chilena femenina viene de ser campeona con el Olympique de Lyon en la Liga de Francia y finalista de la Champions League, donde a pesar de no conseguir su segundo título continental, fue incluida en el equipo ideal del torneo.

Revisa también:

ADN

Endler, quien ganó este premio en 2021, competirá por el galardón con otras seis arqueras: Ann-Katrin Berger (Alemania), Cata Coll (Barcelona), Hannah Hampton (Inglaterra), Anna Moorhouse (Inglaterra), Chiamaka Nnadozie (Nigeria) y Phallon Tullis-Joyce (Estados Unidos).

La lista de nominadas fue anunciada este jueves y todos los aficionados del fútbol podrán votar en las categorías a mejor jugador, jugadora, guardameta de fútbol masculino y femenino, y entrenador de fútbol masculino y femenino. Las votaciones estarán abiertas hasta el 28 de noviembre y se realizarán a través del sitio web de la FIFA.

Además, el organismo que rige el fútbol mundial invitó a los entrenadores y las capitanas de las selecciones femeninas de las 211 federaciones miembro de la FIFA a seleccionar a sus tres candidatas favoritas en las tres categorías de fútbol femenino.

De igual manera, los directores técnicos y capitanes de las selecciones masculinas de las 211 federaciones miembro de la FIFA tendrán la oportunidad a elegir a sus tres candidatos preferidos de las tres categorías de fútbol masculino.

Los miembros de la prensa, los periodistas que cubren encuentros de fútbol masculino y femenino, y los aficionados registrados en el sitio web de la FIFA, también podrán emitir su voto.

Cada uno de los cuatro grupos de votantes tendrán el mismo peso electoral (un 25%), independientemente del número de participantes que lo integren.

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad