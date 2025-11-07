Una verdadera tormenta se ha desatado en las últimas horas ante la información denunciada por ADN Deportes en torno a arreglo de partidos en la Tercera División.

Todo luego que el DT de Municipal Puente Alto acusó a siete jugadores por su irregular actuación en la derrota contra Chimbarongo, por la fecha 29 de la Tercera División A.

En conversación con ADN Deportes, Elías Vistoso, vicepresidente de ANFA y presidente de la Tercera División A, reconoció que la presidenta del club, madre de Charles Aránguiz, fue quien originó el tema ya formalmente.

“Recibí un llamado de Mariana Sandoval donde me hacía ver que había un problema de apuestas entre los jugadores de Municipal Puente Alto en el partido con Chimbarongo. Dijo que fue informada por el cuerpo técnico, le solicité que nos enviara un oficio con los nombres de los jugadores para dejarlos imposibilitados de jugar hasta que se termine la investigación correspondiente. Cité para hoy a la Comisión de Disciplina. Nunca nos había pasado”, abordó.

“Los jugadores estaban marginados inmediatamente del plantel, pero independientemente de sus medidas, tenían que informar los nombres para iniciar nuestra investigación y, si corresponde, aplicar las sanciones”, explicó Elías Vistoso, junto con plantear que Municipal Puente Alto también tendría opciones de verse sancionado.

“Podría ser afectada la institución, dependiendo de qué forma es. Me han informado que Chimbarongo podría haberle pagado a los jugadores para que tiraran para atrás porque tenían problemas para ingresar a la liguilla. Hay que hacer una investigación exhaustiva para ver si es por apuesta o incentivo del otro equipo”, remarcó el mandamás del fútbol amateur, junto con plantear que analizan acciones legales.

“La Municipalidad estaría tomando esas medidas, lo desconozco. Si amerita llegar a la Fiscalía, como ANFA también lo vamos a denunciar”, recalcó Elías Vistoso en ADN Deportes, en concordancia con lo planteado por la Corporación Municipal de Deportes de Puente Alto respecto a la situación de siete jugadores del club.