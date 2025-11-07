;

AUDIO. “Nunca nos había pasado”: ANFA aborda acusación por arreglo de partidos en el fútbol amateur

En conversación con ADN Deportes, Elías Vistoso, presidente de la Tercera División A, explicó cómo se originó la denuncia contra Municipal Puente Alto.

Carlos Madariaga

Eduardo Figueroa

Elías Vistoso en ADN Deportes

Elías Vistoso en ADN Deportes

00:38

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Una verdadera tormenta se ha desatado en las últimas horas ante la información denunciada por ADN Deportes en torno a arreglo de partidos en la Tercera División.

Todo luego que el DT de Municipal Puente Alto acusó a siete jugadores por su irregular actuación en la derrota contra Chimbarongo, por la fecha 29 de la Tercera División A.

Revisa también:

ADN

En conversación con ADN Deportes, Elías Vistoso, vicepresidente de ANFA y presidente de la Tercera División A, reconoció que la presidenta del club, madre de Charles Aránguiz, fue quien originó el tema ya formalmente.

Recibí un llamado de Mariana Sandoval donde me hacía ver que había un problema de apuestas entre los jugadores de Municipal Puente Alto en el partido con Chimbarongo. Dijo que fue informada por el cuerpo técnico, le solicité que nos enviara un oficio con los nombres de los jugadores para dejarlos imposibilitados de jugar hasta que se termine la investigación correspondiente. Cité para hoy a la Comisión de Disciplina. Nunca nos había pasado”, abordó.

“Los jugadores estaban marginados inmediatamente del plantel, pero independientemente de sus medidas, tenían que informar los nombres para iniciar nuestra investigación y, si corresponde, aplicar las sanciones”, explicó Elías Vistoso, junto con plantear que Municipal Puente Alto también tendría opciones de verse sancionado.

“Podría ser afectada la institución, dependiendo de qué forma es. Me han informado que Chimbarongo podría haberle pagado a los jugadores para que tiraran para atrás porque tenían problemas para ingresar a la liguilla. Hay que hacer una investigación exhaustiva para ver si es por apuesta o incentivo del otro equipo”, remarcó el mandamás del fútbol amateur, junto con plantear que analizan acciones legales.

“La Municipalidad estaría tomando esas medidas, lo desconozco. Si amerita llegar a la Fiscalía, como ANFA también lo vamos a denunciar”, recalcó Elías Vistoso en ADN Deportes, en concordancia con lo planteado por la Corporación Municipal de Deportes de Puente Alto respecto a la situación de siete jugadores del club.

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad