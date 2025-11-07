;

“Es inevitable”: la tajante respuesta de Fernando Ortiz por la última polémica que estalló en Colo Colo

El DT del “Cacique” habló en conferencia de prensa antes del partido contra Unión Española.

Daniel Ramírez

AGENCIA UNO

AGENCIA UNO

Fernando Ortiz, DT de Colo Colo, habló este viernes en conferencia de prensa y evitó involucrarse en la última polémica que estalló dentro del club y que tiene como protagonista a Ángel Maulén, director de Blanco y Negro.

Hace unos días, Maulén lanzó duras críticas contra el plantel albo, y hasta puso en duda la capacidad física de algunos jugadores. Estos cuestionamientos molestaron a Arturo Vidal.

Por su parte, Ortiz prefirió no meterse en el tema. “Yo me salgo de todo eso. No escucho radio y no veo televisión. Gastaría mi energía si me enfoco en lo que se dice en un club tan grande. Estas cosas suceden y van a suceder, esté quien esté a cargo. Van a pasar siempre y es inevitable”, señaló.

“Mi enfoque está en el día de mañana, en poner el mejor equipo y que tenga una idea de juego, el resto es inevitable y es algo que yo no puedo controlar, ni nadie va a controlar. Lo más importante es que el día de mañana presentemos un equipo que busque los tres puntos”, remarcó el entrenador del “Cacique” de cara al duelo contra Unión Española.

Además, el técnico argentino abordó la situación física de Arturo Vidal, quien no jugará ante los “hispanos”. “Arturo ha intensificado su labor física, incluso se metió en algunos trabajos pensados para el grupo y él los pudo haber bien. Va a trabajar el día de mañana y recién el martes tendrá la posibilidad de competir con sus compañeros para el próximo partido”, aseguró.

También se refirió a la sequía goleadora de Javier Correa: El goleador vive de goles y es normal que le afecte. Javier tiene una personalidad particular que le permite sobrellevar estos temas de buena manera. Tiene todo el apoyo del equipo”.

Por último, Fernando Ortiz aclaró que por ahora no está preocupado de definir su futuro con Colo Colo de cara al 2026. “No soy de la idea de planificar hacia el futuro si lo más importante es el partido de mañana. Cuando sea el momento indicado, nos sentaremos con la directiva para hablar y proyectar”, concluyó.

