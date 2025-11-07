Histórica voz de ADN es elegido por la Premier League para narrar video sobre Alexis Sánchez

Juan Ignacio “Nacho” Abarca, histórica voz de ADN Deportes y conductor de Radio Futuro, fue seleccionado para narrar un reel que publicó la cuenta oficial de la Premier League, y que trata sobre Alexis Sánchez.

El video repasa algunos de los momentos más destacados que tuvo el tocopillano jugando por Arsenal y Manchester United. Junto a las imágenes del delantero, se puede escuchar la inconfundible voz del periodista y locutor chileno.

“Es un orgullo el que -entre tantos talentos y artistas de la voz que existen en nuestro país- se hayan inclinado por mi trabajo para grabar un reel que resume el paso de Alexis por la Premier, además del alcance que puede llegar a tener mi registro en una cuenta que posee más de 4 millones de seguidores”, señaló “Nacho” Abarca tras colaborar con las redes sociales de la Premier League.

El video de Alexis Sánchez ya cuenta con más de 150 mil reproducciones y más de 21 mil likes en el Instagram de la Premier League para Latinoamérica.