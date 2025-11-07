Histórica voz de ADN es elegido por la Premier League para narrar video sobre Alexis Sánchez
Juan Ignacio “Nacho” Abarca colaboró con la Premier League en un reel que resumen el gran paso que tuvo el tocopillano en el fútbol inglés.
Juan Ignacio “Nacho” Abarca, histórica voz de ADN Deportes y conductor de Radio Futuro, fue seleccionado para narrar un reel que publicó la cuenta oficial de la Premier League, y que trata sobre Alexis Sánchez.
El video repasa algunos de los momentos más destacados que tuvo el tocopillano jugando por Arsenal y Manchester United. Junto a las imágenes del delantero, se puede escuchar la inconfundible voz del periodista y locutor chileno.
“Es un orgullo el que -entre tantos talentos y artistas de la voz que existen en nuestro país- se hayan inclinado por mi trabajo para grabar un reel que resume el paso de Alexis por la Premier, además del alcance que puede llegar a tener mi registro en una cuenta que posee más de 4 millones de seguidores”, señaló “Nacho” Abarca tras colaborar con las redes sociales de la Premier League.
El video de Alexis Sánchez ya cuenta con más de 150 mil reproducciones y más de 21 mil likes en el Instagram de la Premier League para Latinoamérica.
