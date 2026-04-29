Daniela Pérez y Camilo Zicavo anuncian el nacimiento de su hijo con tiernas fotos en redes sociales: “Le decimos pepino”

Daniela Pérez y Camilo Zicavo dieron la bienvenida a su primer hijo en común durante marzo y compartieron una serie de tiernas fotografías en redes sociales para mostrar los primeros días de vida del bebé.

“Algunas desde el 2 de marzo. Se llama José Nicanor, pero le decimos Pepe, pepino, pepinillo”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Camilo Zicavo también difundió las imágenes a través de historias en la misma red social, confirmando así el nacimiento de su hijo junto a la intérprete.

La pareja mantiene una relación desde 2025, luego de la separación del cantante con Denise Rosenthal. Meses después, Pérez anunció que esperaba a su segundo hijo, en medio de algunas críticas.

Mira aquí las tiernas fotografías: