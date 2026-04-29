“Con bronca, dolido”: El desahogo de Hernán Caputto tras la goleada sufrida por Coquimbo ante Tolima

Coquimbo Unido vivió una dura jornada en Colombia y lamentó su primera derrota en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, al caer por 3-0 ante Deportes Tolima en su visita al Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Tras el partido, Hernán Caputto, técnico del cuadro pirata, compartió sus sensaciones y reconoció las falencias que le costaron el resultado. “Estoy con bronca, dolido. Creo que hasta el penal había sido un partido parejo, obviamente con dominio y posesión de balón de Tolima, pero en situaciones y organización habíamos hecho lo que queríamos del plan de juego”, afirmó en conferencia.

“Lógicamente, después se desdibuja el partido, creo que no fue para un 3-0. Los errores se pagan caros en este tipo de torneos y no queda más que levantar cabeza, recuperar a los jugadores y pensar en el viaje de vuelta”, agregó.

En esa línea, Caputto evitó justificar la derrota por el clima y agregó: “Cuando uno juega en lugares adversos, que tienen que ver con la humedad y el agotamiento físico del viaje... Pero sin excusas. Yo creo que nos superaron principalmente en un desorden que se nos generó después del primer gol. Fue un golpe demasiado duro y que tenemos que saber absorberlo".

“Después cuando te pones 2-0 en contra, comprendo que el equipo rival empiece a tocarla y a florearse, lo cual no había pasado antes, pero lo empezaron a hacer en ese momento. Se encontraron con el otro gol, que también viene de un error, pero ya está. Son cosas que uno tiene que tratar de masticar pronto, digerirlo y pensar en lo que viene”, complementó.

Por último, el entrenador de Coquimbo Unido puso el foco en dar vuelta la página rápidamente. “Los jugadores y nosotros sabemos cómo recuperar rápido esto. Creo que nos pasó más por un tema emocional que no pudimos conectar futbolísticamente, principalmente de los 20 minutos en adelante del segundo tiempo. Hay que ver las cosas buenas y sobre todo corregir los errores que te cuestan partido”, sentenció.