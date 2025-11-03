Semana cargada en materia internacional: Presidente Boric participará de la COP30 en Brasil y asistirá al cambio de mando en Bolivia
La agenda partirá este miércoles en la ciudad de Belém do Pará, donde el Mandatario llegará junto a algunos de sus ministros y la expresidenta Michelle Bachelet.
Desde Presidencia se dio a conocer una semana cargada en materia internacional que tendrá el Presidente Gabriel Boric. Primero, el Mandatario viajará a Brasil para participar de la COP30 y luego asistirá al cambio de mando en Bolivia.
La agenda parte este miércoles en la ciudad brasileña Belém do Pará, donde el jefe de Estado concurrirá a la conferencia junto al canciller, Alberto van Klaveren; la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, y la expresidenta Michelle Bachelet.
Revisa también
En la instancia, el Mandatario representará el compromiso de Chile con el éxito de la COP30 y la importancia del multilateralismo para generar consensos que hagan frente a desafíos globales.
COP30 y viaje a Bolivia
El jueves, entregará un discurso en la apertura de la reunión Plenaria General de Líderes y participará de la sesión temática sobre “Clima y Naturaleza: Bosques y Océanos”, presidida por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
Al día siguiente, el Presidente Gabriel Boric será parte de la sesión temática de “Transición energética” en la Mesa Redonda de Líderes, donde intervendrá sobre los avances de Chile en esta materia.
Durante la jornada, viajará a la ciudad boliviana de La Paz, para asistir al cambio de mando presidencial del nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, a realizarse este sábado.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.