Nació en Estados Unidos, pasó por un club de la Premier y hoy defiende a Chile en el Mundial Sub 17: “Siempre fue mi sueño”

La selección chilena alista los últimos detalles para disputar su segundo partido en el Mundial de Qatar Sub 17. Luego de caer en su debut ante Francia, el equipo de Sebastián Miranda se enfrentará este sábado a Uganda, con el objetivo de sumar sus primeros puntos en el Grupo K.

En la antesala del duelo ante el combinado africano, el seleccionado nacional Antonio Riquelme habló con la prensa y expresó su orgullo por representar a Chile en la cita planetaria. El joven mediocampista ofensivo nació en Estados Unidos, pero es hijo de padres chilenos y optó por defender a La Roja.

“Siempre ha sido mi sueño jugar por Chile. Es un honor y un orgullo vestir esta camiseta y ojalá pueda vestirla siempre”, declaró el jugador de 16 años que milita en el Real Monarchs, equipo que pertenece a la academia del Real Salt Lake de la MLS.

Consultado por sus virtudes, el volante que en el 2024 estuvo entrenando con el Crystal Palace de la Premier League explicó que “tengo muy buen pase, muy buen pie. Creo que puedo rematar, hacer goles y mis tiros libres pueden ayudar también”.

También aprovechó de agradecer el recibimiento que tuvo en La Roja Sub 17. “Desde el poco tiempo que he estado acá me recibieron muy bien, soy amigo con todos. Entonces estoy súper contento acá y somos una familia", afirmó.

Por último, Antonio Riquelme adelantó el duelo contra Uganda y señaló que “fue un partido difícil contra Francia, pero ya dimos vuelta a la página y estamos enfocados en este partido. Vemos que Uganda es un buen rival, muy rápido, pero nosotros también".