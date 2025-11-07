¿Me puedo cambiar de domicilio electoral para las Elecciones 2025 en Chile? Esto dice el Servel

A poco más de una semana de las Elecciones Presidenciales 2025 en Chile, muchos votantes aún se preguntan si es posible modificar su domicilio electoral para sufragar en un local más cercano.

El Servicio Electoral (Servel) recordó que cada proceso electoral cuenta con un plazo legal definido para actualizar los datos personales y electorales, incluyendo el domicilio, que determina el local de votación asignado.

Una vez cerrado ese periodo, los registros se consolidan para elaborar el padrón definitivo que se usará en los comicios del domingo 16 de noviembre.

¿Hasta cuándo puedo cambiar mi domicilio electoral?

Según el organismo, el último día para cambiar el domicilio electoral fue el 28 de junio de 2025. A partir de esa fecha, ya no se aceptan solicitudes para actualizar la dirección con miras a las elecciones de noviembre.

El organismo precisó que quienes realizaron el trámite antes de esa fecha y fue validado, votarán en el nuevo local asignado. En cambio, quienes no lo hicieron, mantendrán el mismo domicilio electoral.

Finalmente, aunque el trámite ya no está disponible, el Servel recomienda a todos los votantes verificar su información electoral en consulta.servel.cl (AQUÍ) para confirmar su mesa y local de votación.