;

Cómo saber si estás habilitado para votar en las Elecciones Presidenciales 2025 en Chile

El Servel recomienda realizar la consulta antes del domingo 16 de noviembre para evitar problemas.

Javiera Rivera

Servel

Servel

Este domingo 16 de noviembre se realizarán las Elecciones Presidenciales 2025 en Chile, donde millones de ciudadanos acudirán a las urnas.

Durante dicha jornada, las personas deberán para elegir al próximo Presidente o Presidenta de la República, además de senadores, diputados y consejeros regionales.

Así que, si aún no sabes si estás habilitado para votar o en qué mesa te corresponde sufragar, puedes consultar tu información electoral de manera rápida y gratuita.

Revisa también

ADN

¿Cómo saber si estás habilitado para votar en Chile?

Para revisar si estás habilitado para votar, solo debes ingresar a www.servel.cl (AQUÍ) y acceder al apartado “Consulta de datos electorales”.

Una vez dentro, deberás ingresar tu RUT sin puntos y con guion, y el sistema te mostrará:

  • Si estás o no habilitado para votar.
  • Tu local de votación y número de mesa.
  • Si fuiste designado como vocal de mesa o miembro del Colegio Escrutador.

El Servel recomienda realizar la consulta antes del domingo para evitar confusiones y llegar con tiempo suficiente al local asignado.

ADN

Contenido patrocinado

¿Cómo votar por &#039;La mañana de Pablo Aguilera&#039;?: Nominado al &#039;Mejor Programa Radial&#039; del Copihue de Oro 2025

¿Cómo votar por 'La mañana de Pablo Aguilera'?: Nominado al 'Mejor Programa Radial' del Copihue de Oro 2025

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

&#039;Gremlins 3&#039;: Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

'Gremlins 3': Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

El fenómeno del &#039;K-Pop Demons Hunters&#039; sigue en auge: la canción &#039;Golden&#039; recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

El fenómeno del 'K-Pop Demons Hunters' sigue en auge: la canción 'Golden' recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: &#039;Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo&#039;

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: 'Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad