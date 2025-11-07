Cómo saber si estás habilitado para votar en las Elecciones Presidenciales 2025 en Chile
El Servel recomienda realizar la consulta antes del domingo 16 de noviembre para evitar problemas.
Este domingo 16 de noviembre se realizarán las Elecciones Presidenciales 2025 en Chile, donde millones de ciudadanos acudirán a las urnas.
Durante dicha jornada, las personas deberán para elegir al próximo Presidente o Presidenta de la República, además de senadores, diputados y consejeros regionales.
Así que, si aún no sabes si estás habilitado para votar o en qué mesa te corresponde sufragar, puedes consultar tu información electoral de manera rápida y gratuita.
¿Cómo saber si estás habilitado para votar en Chile?
Para revisar si estás habilitado para votar, solo debes ingresar a www.servel.cl (AQUÍ) y acceder al apartado “Consulta de datos electorales”.
Una vez dentro, deberás ingresar tu RUT sin puntos y con guion, y el sistema te mostrará:
- Si estás o no habilitado para votar.
- Tu local de votación y número de mesa.
- Si fuiste designado como vocal de mesa o miembro del Colegio Escrutador.
El Servel recomienda realizar la consulta antes del domingo para evitar confusiones y llegar con tiempo suficiente al local asignado.
