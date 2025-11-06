;

Elecciones Presidenciales 2025: ¿Cómo funcionará el transporte público en Chile?

El plan contempla un incremento de frecuencias de buses y metro. Además, de recorridos especiales en zonas rurales.

Javiera Rivera

Agencia Uno

Agencia Uno

El Ministerio de Transportes (MTT) anunció un plan especial de transporte público para este domingo 16 de noviembre, día de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025.

El operativo contempla refuerzos en Metro, buses Red Movilidad, servicios ferroviarios de EFE y más de 1.600 recorridos especiales en regiones. Además, de fiscalizaciones a nivel nacional.

Región Metropolitana

  • Red Movilidad aumentará su oferta en un 80% durante la hora punta (09:00 a 14:00) y en un 60% fuera de ese horario, respecto a un domingo normal.
  • Metro de Santiago operará con un 30% más de frecuencia y abrirá sus puertas desde las 07:00 horas, facilitando el traslado temprano de votantes.

Valparaíso y regiones

  • EFE Valparaíso adelantará sus servicios Limache-Puerto a las 07:00 horas y contará con trenes dobles e intervalos de 12 minutos.
  • EFE Central y EFE Sur operarán en sus horarios habituales de domingo, pero con una apertura más temprana de terminales, a las 07:00 horas.

Para otras regiones, el MTT dispondrá 1.696 recorridos especiales en zonas rurales y aisladas, con un financiamiento de 509 millones de pesos, para garantizar el transporte a los votantes que residen en sectores de difícil acceso.

Además, en ciudades con transporte urbano regulado, se implementarán ajustes en horarios y frecuencias según la demanda electoral prevista.

