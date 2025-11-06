Elecciones Presidenciales 2025: ¿Cómo funcionará el transporte público en Chile?

El Ministerio de Transportes (MTT) anunció un plan especial de transporte público para este domingo 16 de noviembre, día de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025.

El operativo contempla refuerzos en Metro, buses Red Movilidad, servicios ferroviarios de EFE y más de 1.600 recorridos especiales en regiones. Además, de fiscalizaciones a nivel nacional.

Región Metropolitana

Red Movilidad aumentará su oferta en un 80% durante la hora punta (09:00 a 14:00) y en un 60% fuera de ese horario, respecto a un domingo normal.

aumentará su (09:00 a 14:00) y en un 60% fuera de ese horario, respecto a un domingo normal. Metro de Santiago operará con un 30% más de frecuencia y abrirá sus puertas desde las 07:00 horas, facilitando el traslado temprano de votantes.

Valparaíso y regiones

EFE Valparaíso adelantará sus servicios Limache-Puerto a las 07:00 horas y contará con trenes dobles e intervalos de 12 minutos.

adelantará sus servicios Limache-Puerto a las y contará con trenes dobles e intervalos de 12 minutos. EFE Central y EFE Sur operarán en sus horarios habituales de domingo, pero con una apertura más temprana de terminales, a las 07:00 horas.

Para otras regiones, el MTT dispondrá 1.696 recorridos especiales en zonas rurales y aisladas, con un financiamiento de 509 millones de pesos, para garantizar el transporte a los votantes que residen en sectores de difícil acceso.

Además, en ciudades con transporte urbano regulado, se implementarán ajustes en horarios y frecuencias según la demanda electoral prevista.