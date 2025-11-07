;

Qué funciones cumple el Servel en las Elecciones Presidenciales en Chile

Estamos ad portas de las votaciones 2025 y acá te contamos el tol de la entidad en este nuevo sufragio.

José Campillay

El Servicio Electoral de Chile (Servel) es el organismo autónomo encargado de organizar, administrar, supervigilar y fiscalizar todos los procesos vinculados a las Elecciones Presidenciales, desempeñando un rol esencial para garantizar la transparencia y legalidad del sufragio.​

A continuación te dejamos las funciones que ejerce la entidad:

Administración: El Servel organiza las distintas etapas de la elección, coordinando la habilitación de locales de votación, la conformación de mesas, la entrega de material electoral y la capacitación de vocales de mesa.​

Elaboración y actualización del padrón electoral: El organismo se encarga de inscribir y actualizar el registro de votantes, lo que permite que los más de 15 millones de electores habilitados en Chile y en el extranjero ejercen su derecho a voto. A través de sus plataformas oficiales, los ciudadanos pueden consultar su local de votación, mesa y estatus como vocales.​

Fiscalización y supervisión de la campaña y financiamiento electoral: El Servel vigila el cumplimiento de las normas que regulan la propaganda electoral y controla el financiamiento de las campañas, exigiendo transparencia y límites en el gasto, así como la rendición de cuentas en tiempo real para detectar irregularidades.​

Inclusión y accesibilidad: Implementa medidas de inclusión como plantillas braille y servicios en lengua de señas para votantes con discapacidad, asegurando que todos puedan ejercer su derecho a sufragio de manera informada y accesible.​

Recepción y escrutinio de votos: El Servel organiza la Junta Electoral y los Colegios Escrutadores, responsables de recibir los votos, realizar el primer conteo y reunir las actas. Supervisa que el proceso se realice conforme a la ley y publica los resultados oficiales.​

Regulación del voto en Chile y el extranjero: En estas elecciones el voto es obligatorio para el electorado con domicilio nacional, y voluntario para chilenos residentes en el extranjero, quienes pueden participar exclusivamente en la elección presidencial.​

Publicación de candidaturas y resoluciones: El Servel valida, publica y comunica la lista de candidaturas aceptadas y rechazadas, poniendo a disposición de la ciudadanía información oficial sobre programas y pactos.​

Derechos y deberes de los votantes

El Servel promueve la participación informada, permitiendo al electorado consultar toda la información necesaria sobre locales, candidatos y vocalía en consulta.servel.cl.

Además, vela porque el proceso electoral se desarrolle dentro de la normativa constitucional y orgánica vigente, garantizando la autonomía y el resguardo de la democracia chilena.​

Elecciones Presidenciales 2025: fechas clave

Las Elecciones Presidenciales se realizarán el domingo 16 de noviembre de 2025, y de ser necesaria una segunda vuelta, esta se celebrará el 14 de diciembre.

El padrón y el procedimiento han sido optimizados para facilitar el acceso y la georreferenciación de los votantes, reduciendo las distancias entre domicilios y locales de sufragio.​

El Servel continuará publicando información relevante y actualizaciones en su sitio oficial y redes institucionales, garantizando la transparencia y el orden durante todo el proceso electoral.

