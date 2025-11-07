;

Frente Amplio (FA) instruye a sus alcaldes no reunirse con candidatos al Congreso rivales

El Frente Amplio confirmó que instruyó a sus ediles no reunirse con postulantes rivales, motivo por el cual Ripamonti habría rechazado una cita con Insulza.

El Frente Amplio (FA) instruyó a sus alcaldes a no sostener reuniones con postulantes al Congreso que compitan con sus propias candidaturas.

La orden afectó al senador socialista José Miguel Insulza, quien a fines de octubre buscó reunirse con la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, para conversar sobre el proyecto Las Salinas.

Desde el gabinete de Ripamonti informaron al equipo del parlamentario que el encuentro no sería posible “por orden del Frente Amplio”, según La Tercera.

La instrucción fue confirmada por el secretario general del partido, Andrés Couble, quien señaló que “el llamado a nuestros militantes es apoyar las candidaturas del Frente Amplio o aquellas que hayamos definido orgánicamente”.

“Quien compita con alguien del Frente Amplio, no”

Consultado sobre el caso de Insulza, Couble fue tajante: “Compite con una candidatura nuestra. Quien compita con alguien del Frente Amplio, no”.

La medida coincide con la activa participación de Ripamonti en actividades junto a candidatos de su sector, como los diputados Jorge Brito y Diego Ibáñez, además del abogado Jaime Bassa.

Mientras tanto, Insulza ha recibido apoyo público solo de la alcaldesa socialista de San Felipe, Carmen Castillo.

