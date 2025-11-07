Hallan nuevas osamentas en predio de San Vicente de Tagua Tagua: Fiscalía indaga posible tercer cuerpo

Hallan nuevas osamentas en predio de San Vicente de Tagua Tagua / Foto Carabineros de Chile

Nuevas osamentas fueron encontradas este viernes en un predio de San Vicente de Tagua Tagua, región de O’Higgins, donde un día antes se habían hallado dos cuerpos, uno calcinado y otro descuartizado.

El caso está vinculado a una investigación por tráfico de drogas y presunta desgracia, que ya dejó a cuatro personas detenidas.

El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, explicó que por ahora se desconoce si los restos encontrados corresponden “al cuerpo hallado ayer descuartizado o a un tercer cuerpo”, y que esa definición “es materia de los peritajes”.

Además, señaló que la identificación oficial de los fallecidos será realizada por el Servicio Médico Legal (SML).

“Se trata de un sector muy complejo”

“Tenemos algunos antecedentes, pero deben ser confirmados para informar primero a la familia”, agregó Cubillos, quien también aclaró que los detenidos serían en su mayoría chilenos.

Consultado sobre si el lugar funcionaba como una “casa de tortura”, el fiscal respondió que “esos son antecedentes que tenemos dentro de nuestra investigación que originó la entrada y registro a otros domicilios en el día de ayer”.

Finalmente, advirtió que las labores periciales han sido complejas debido a la geografía del terreno: “Se trata de un sector muy complejo; tenemos quebradas y desniveles propios de una falda de cerro”.