Bajista de Korn es nombrado Hijo Ilustre de Viña del Mar por su trayectoria internacional

El músico Ra Díaz, actual bajista de la legendaria banda estadounidense Korn, fue reconocido por la Municipalidad de Viña del Mar como Hijo Ilustre de la ciudad.

Orgullo viñamarino

El homenaje destacó su aporte cultural y musical a nivel global, además de su constante labor en difundir sus raíces chilenas y viñamarinas en cada gira y entrevista.

“Ra Díaz representa el talento y la excelencia artística que surgen desde Viña del Mar y que hoy inspiran a nuevas generaciones”, señaló la alcaldesa Macarena Ripamonti durante el evento.

Visiblemente emocionado, el bajista agradeció el reconocimiento:

“Es imposible explicar el orgullo que siento. Este es el honor más grande de mi vida. El único honor más grande que ser chileno, es ser viñamarino”, expresó Díaz junto a su familia.

Un reconocimiento con proyección

Con este nombramiento, Ra Díaz se une a la lista de personalidades que han sido distinguidas por Viña del Mar por su impacto artístico y proyección internacional.

El músico, que actualmente recorre escenarios junto a Korn, reafirmó su compromiso con sus raíces: “Donde sea que voy, siempre digo con orgullo que soy de Viña”.