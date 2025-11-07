;

Se une a selecto grupo: Jardín Botánico Quilapilún obtiene importante acreditación internacional por su gestión en biodiversidad

El recinto, ubicado a solo 40 minutos de Santiago, fue validado por la BGCI por su trabajo científico, educativo y comunitario.

Martín Neut

Parque Jardín Botánico Quilapilún en Tu Nuevo ADN

Parque Jardín Botánico Quilapilún en Tu Nuevo ADN

11:45

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El Parque Jardín Botánico Quilapilún, administrado por Anglo American en la comuna de Colina, fue acreditado por la Botanic Gardens Conservation International (BGCI), reconocimiento que lo integra a la red mundial de jardines botánicos que cumplen con los más altos estándares de conservación, investigación y educación ambiental.

En conversación con Andrea Obair en el programa Tu Nuevo ADN, Marcela Bochetto, gerenta de Cambio Climático y Biodiversidad de Anglo American, explicó que el recinto, inaugurado en 2012, “cumple un rol muy importante para nosotros”.

Revisa también:

ADN

Lo anterior, lo explica “porque allí no solo se reproducen plantas y ecosistemas de la zona mediterránea de Chile, sino que también hay actividades de educación ambiental y acceso gratuito al público”.

Gran base de datos

La ejecutiva destacó que la acreditación de la BGCI representa un hito inédito en el país, ya que “en Chile no existe una norma de este tipo” y para lograrla fue clave contar con “un buen registro de las colecciones vivas, bien documentadas, con una buena base de datos que se pueda compartir con otros para hacer investigación y actividades educativas”.

Por su parte, Juan Pablo Schaeffer, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Anglo American, valoró el reconocimiento, señaló que el parque “cumple un rol fundamental en nuestro propósito de re-imaginar la minería para mejorar la vida de las personas”.

Con más de 200 especies vegetales —150 de ellas nativas—, el parque se ha convertido en un referente en la conservación de la flora central de Chile y un espacio gratuito de encuentro entre la ciencia, la educación y la comunidad.

Contenido patrocinado

¿Cómo votar por &#039;La mañana de Pablo Aguilera&#039;?: Nominado al &#039;Mejor Programa Radial&#039; del Copihue de Oro 2025

¿Cómo votar por 'La mañana de Pablo Aguilera'?: Nominado al 'Mejor Programa Radial' del Copihue de Oro 2025

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

&#039;Gremlins 3&#039;: Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

'Gremlins 3': Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

El fenómeno del &#039;K-Pop Demons Hunters&#039; sigue en auge: la canción &#039;Golden&#039; recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

El fenómeno del 'K-Pop Demons Hunters' sigue en auge: la canción 'Golden' recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: &#039;Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo&#039;

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: 'Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad