Se une a selecto grupo: Jardín Botánico Quilapilún obtiene importante acreditación internacional por su gestión en biodiversidad

El Parque Jardín Botánico Quilapilún, administrado por Anglo American en la comuna de Colina, fue acreditado por la Botanic Gardens Conservation International (BGCI), reconocimiento que lo integra a la red mundial de jardines botánicos que cumplen con los más altos estándares de conservación, investigación y educación ambiental.

En conversación con Andrea Obair en el programa Tu Nuevo ADN, Marcela Bochetto, gerenta de Cambio Climático y Biodiversidad de Anglo American, explicó que el recinto, inaugurado en 2012, “cumple un rol muy importante para nosotros”.

Lo anterior, lo explica “porque allí no solo se reproducen plantas y ecosistemas de la zona mediterránea de Chile, sino que también hay actividades de educación ambiental y acceso gratuito al público”.

Gran base de datos

La ejecutiva destacó que la acreditación de la BGCI representa un hito inédito en el país, ya que “en Chile no existe una norma de este tipo” y para lograrla fue clave contar con “un buen registro de las colecciones vivas, bien documentadas, con una buena base de datos que se pueda compartir con otros para hacer investigación y actividades educativas”.

Por su parte, Juan Pablo Schaeffer, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Anglo American, valoró el reconocimiento, señaló que el parque “cumple un rol fundamental en nuestro propósito de re-imaginar la minería para mejorar la vida de las personas”.

Con más de 200 especies vegetales —150 de ellas nativas—, el parque se ha convertido en un referente en la conservación de la flora central de Chile y un espacio gratuito de encuentro entre la ciencia, la educación y la comunidad.