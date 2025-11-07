;

Franco Colapinto tendrá su continuidad en la Fórmula 1 durante 2026

El piloto argentino se mantendrá como piloto de Alpine el próximo año.

Carlos Madariaga

Franco Colapinto tendrá su continuidad en la Fórmula 1 durante 2026

Franco Colapinto tendrá su continuidad en la Fórmula 1 durante 2026

Una de las grandes novedades en el desarrollo de la temporada 2025 de la Fórmula 1 es la irrupción en el paddock de Franco Colapinto.

El argentino, aparición inesperada en el circuito en 2024 como piloto de Williams y a comienzos de año firmó por Alpine, pero como conductor de reserva.

Sin embargo, el pésimo inicio de Jack Doohan llevó a la escudería a reemplazarlo con el nombre de Franco Colapinto tras las primeras seis carreras de la temporada, debutando en el GP de Emilia-Romaña.

Si bien el trasandino no ha tenido grandes actuaciones, siendo su mejor registro el undécimo lugar en el GP de los Países Bajos, Alpine anunció que permanecerá como piloto titular en 2026, junto a Pierre Gasly.

“Desde que debuté en la Fórmula 1, sabía que, dadas las circunstancias, sería un gran reto mantener mi puesto en este deporte. Ha sido un camino largo y difícil, y estoy muy orgulloso de tener la oportunidad de volver a pilotar con este equipo en 2026, junto a Pierre, que ha sido un gran compañero y sin duda seguirá siendo alguien de quien puedo seguir aprendiendo”, recalcó Franco Colapinto, quien el próximo año comenzará por primera vez una temporada ya instalado en la butaca de un monoplaza.

“Con la alineación de Pierre y Franco, contamos con una buena combinación de experiencia, velocidad y talento que ayudará a impulsar al equipo y, con suerte, dará a nuestros aficionados algo por lo que animar y gritar la próxima temporada”, complementó Flavio Briatore, líder de Alpine, en la previa al GP de Brasil, este fin de semana.

