FOTOS. “Un lugar especial”: Kimi Antonelli visitó la tumba de Ayrton Senna en Sao Paulo

La joven promesa de Mercedes llegó hasta el Cementerio Parque Morumbi para dejarle una flor al ídolo brasileño de la máxima categoría del automovilismo.

Gonzalo Miranda

Kimi Antonelli en la tumba de Ayrton Senna

Es un referente para todos, pasen los años que pasen. La figura de Ayrton Senna sigue resonando temporada tras temporada en el paddock de la Fórmula 1, y de ello son conscientes las nuevas promesas del automovilismo.

Prueba de ello es Andrea Kimi Antonelli. La joven promesa de Mercedes está en São Paulo para el Gran Premio de Brasil, que arranca este viernes con su primera práctica libre, y aprovechando la instancia, visitó la tumba del ídolo brasileño.

Comenzando la semana en un lugar muy especial”, escribió el joven de 19 años, piloto de la escudería alemana, en su cuenta de Instagram.

En el Cementerio Parque Morumbí de la ciudad brasileña se encuentran descansando los restos del piloto brasil que falleció en 1994 en Imola, Italia.

GP de Brasil: hora de la clasificación, cuándo y cómo puedo ver la carrera

La vigesimoprimera fecha (21) de la Fórmula 1 en su temporada 2025 arranca este viernes 7 de noviembre, desde las 11:30 horas de nuestro país, con la primera práctica libre.

La qualy para la carrera Sprint comenzará desde las 15:00 horas de la misma jornada, mientras que la carrera Sprint quedó agendada para el sábado 8 de noviembre, desde las 11:00 horas.

Ese mismo sábado, desde las 15:00 hrs, se correrá la clasificación para la carrera del día domingo 9 de noviembre, que comenzará a 14:00 hrs.

En TV, la podrás ver en vivo en las plataformas de Disney+.

Recuerda que toda la acción de la temporada 2025 de la Fórmula 1 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

GP de Brasil, horarios

  • Práctica Libre 1 | viernes 7 de noviembre | 11:30 hrs
  • Qualy Sprintviernes 7 de noviembre | 15:00 hrs
  • Carrera Sprint sábado 8 de noviembre | 11:00 hrs
  • Clasificación Carrera sábado 8 de noviembre | 15:00 hrs
  • Carrera domingo 9 de noviembre | 14:00 hrs

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

