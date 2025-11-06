Es un referente para todos, pasen los años que pasen. La figura de Ayrton Senna sigue resonando temporada tras temporada en el paddock de la Fórmula 1, y de ello son conscientes las nuevas promesas del automovilismo.

Prueba de ello es Andrea Kimi Antonelli. La joven promesa de Mercedes está en São Paulo para el Gran Premio de Brasil, que arranca este viernes con su primera práctica libre, y aprovechando la instancia, visitó la tumba del ídolo brasileño.

“Comenzando la semana en un lugar muy especial”, escribió el joven de 19 años, piloto de la escudería alemana, en su cuenta de Instagram.

En el Cementerio Parque Morumbí de la ciudad brasileña se encuentran descansando los restos del piloto brasil que falleció en 1994 en Imola, Italia.

GP de Brasi l : hora de la clasificación, cuándo y cómo puedo ver la carrera

La vigesimoprimera fecha (21) de la Fórmula 1 en su temporada 2025 arranca este viernes 7 de noviembre, desde las 11:30 horas de nuestro país, con la primera práctica libre.

La qualy para la carrera Sprint comenzará desde las 15:00 horas de la misma jornada, mientras que la carrera Sprint quedó agendada para el sábado 8 de noviembre, desde las 11:00 horas.

Ese mismo sábado, desde las 15:00 hrs, se correrá la clasificación para la carrera del día domingo 9 de noviembre, que comenzará a 14:00 hrs.

En TV, la podrás ver en vivo en las plataformas de Disney+.

Recuerda que toda la acción de la temporada 2025 de la Fórmula 1 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

GP de Brasil, horarios