Woody y Buzz llegan a la Fórmula 1 de la mano de Aston Martin: conoce todos los detalles de la sorpresiva colaboración

La escudería británica Aston Martin Aramco, conocida por su presencia en la Fórmula 1, sorprendió al público con una colaboración especial junto a Pixar para celebrar los 30 años de la saga Toy Story.

El proyecto, denominado ‘The Toy Story DROP’, es parte de la iniciativa I / AM DROPS de Aston Martin, que une edición limitada y cultura global para llevar la chispa de la emblemática franquicia al mundo de la velocidad en las pistas.

Con esta alianza, el equipo incorpora los valores compartidos entre la F1 y Toy Story: la amistad, el trabajo en equipo y la pasión por superar los desafíos. Todo se despliega desde el AMR Technology Campus, la base del equipo, hasta las pistas haciendo un recorrido simbólico donde la consigna es clara: “nadie gana solo”.

Entre las piezas exclusivas destacan dos artículos que resaltan tanto la nostalgia de Toy Story como el diseño sofisticado de la marca automotriz. El primero es el Buzz Lightyear Mini Helmet, un casco de edición limitada inspirado en el guardián espacial, que se presenta como una pieza codiciada para coleccionistas y fans de ambas franquicias.

El segundo es la sudadera Toy Story x Aston Martin Aramco, concebida para quienes crecieron con la historia y mantienen vivo el espíritu de aventura. Ambas piezas se distribuyen exclusivamente a través de sorteos en la web oficial de Aston Martin, reforzando así un vínculo directo con los seguidores.

Esta colaboración marca una manera innovadora de fusionar el automovilismo con la cultura popular, reflejando que la velocidad también puede ir acompañada de creatividad y emoción.

“Tienes un amigo en mí”, expresaron desde la escudería en sus redes sociales, sirviendo como un recordatorio del valor de la amistad y el compañerismo en cualquier ámbito, ya sea la pista o la infancia.

Con esta iniciativa, Aston Martin no solo celebra tres décadas de Toy Story, sino que también amplía su alcance hacia nuevas audiencias, especialmente los jóvenes que valoran tanto la adrenalina del deporte como la magia de la animación, demostrando que la Fórmula 1 sigue siendo un fenómeno cultural en expansión.

En definitiva, ‘The Toy Story DROP’ es una fusión entre nostalgia y velocidad, creatividad y competencia, uniendo dos universos aparentemente distintos bajo una misma pasión por la colaboración y la superación.