PREVIA. Gran Premio de Brasil de F1: dónde, cómo y cuándo ver la clasificación, el Sprint y la carrera en vivo, online y en TV

São Paulo recibe al circo de la máxima categoría, en la que podría ser una fecha clave en la lucha por la corona del Mundial de Pilotos.

Gonzalo Miranda

La Fórmula 1 arriba a Sao Paulo para el Gran Premio de Brasil

La Fórmula 1 arriba a Sao Paulo para el Gran Premio de Brasil

Restando cuatro fechas para el final, el cierre de la temporada 2025 de la Fórmula 1 está más que apasionante. La lucha por la corona del Mundial de Pilotos está al rojo vivo entre Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen.

Es por ello que este viernes arrancará la vigesimoprimera (21) jornada de la máxima categoría en el Autódromo José Carlos Pace, en São Paulo, para un nuevo Gran Premio de Brasil.

En el país carioca estarán en disputa 33 puntos que podrían dar un cierre más que avanzado para la pelea por la corona, o por otro lado, apretarlo aún más.

Lando Norris lidera el campeonato de pilotos con 357 puntos, solo uno más que su compañero en McLaren, Oscar Piastri (356 pts). Max Verstappen no se rinde y con 321 unidades quiere darle emoción a las últimas tres fechas del Mundial.

Cabe recordar que el Mundial de Constructores está definido hace muchas semanas: McLaren es el flamante bicampeón del mundo de equipos.

GP de Brasil: hora de la clasificación, cuándo y cómo puedo ver la carrera

La vigesimoprimera fecha (21) de la Fórmula 1 en su temporada 2025 arranca este viernes 7 de noviembre, desde las 11:30 horas de nuestro país, con la primera práctica libre.

La qualy para la carrera Sprint comenzará desde las 15:00 horas de la misma jornada, mientras que la carrera Sprint quedó agendada para el sábado 8 de noviembre, desde las 11:00 horas.

Ese mismo sábado, desde las 15:00 hrs, se correrá la clasificación para la carrera del día domingo 9 de noviembre, que comenzará a 14:00 hrs.

En TV, la podrás ver en vivo en las plataformas de Disney+.

Recuerda que toda la acción de la temporada 2025 de la Fórmula 1 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

GP de Brasil, horarios

  • Práctica Libre 1 | viernes 7 de noviembre | 11:30 hrs
  • Qualy Sprintviernes 7 de noviembre | 15:00 hrs
  • Carrera Sprint sábado 8 de noviembre | 11:00 hrs
  • Clasificación Carrera sábado 8 de noviembre | 15:00 hrs
  • Carrera domingo 9 de noviembre | 14:00 hrs

