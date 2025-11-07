Los polémicos dichos de Cristiano Ronaldo: alabó a Trump, le bajó el perfil al Mundial que ganó Messi y ninguneó al fútbol español

Cristiano Ronaldo fue entrevistado por el periodista británico Piers Morgan y lanzó potentes declaraciones sobre distintos temas: Lionel Messi, la Copa del Mundo, la liga de Arabia Saudita, Donald Trump y más.

¿Es Cristiano el mejor futbolista de todos los tiempos? El astro portugués abordó este debate y dejó clara su postura: “Por supuesto que lo soy. O uno de los mejores, para mucha gente. Pero ya no me importa esto”.

“¿Messi es mejor que tú?”, preguntó Morgan, sin rodeos. “No estoy de acuerdo con esa opinión. No quiero ser humilde”, respondió el delantero luso.

Además, “CR7″ realizó una llamativa reflexión sobre el hecho de ganar un Mundial, algo que Messi ya logró y él todavía no. “¿Cuántas Copas del Mundo ganó Argentina antes de Messi? ¿Cuántas? No lo sé. ¿Dos veces? Pero es normal, porque son países que están acostumbrados a ganar grandes competiciones. ¿Si Brasil gana la Copa del Mundo, sorprenderá al mundo? No. Si Portugal gana la Copa del Mundo, lo cual es posible, eso sí que sorprenderá al mundo”, comentó.

Asimismo, el ex Manchester United y Real Madrid reconoció: “¿Ganar la Copa del Mundo es mi sueño? No, no lo es. Si dicen que Cristiano será el más grande si gana un Mundial, yo no estoy de acuerdo. Mi historia no cambiará por eso”.

Cristiano Ronaldo y su polémica opinión sobre la liga saudí

Por otro lado, Cristiano Ronaldo se refirió a la liga de Arabia Saudita, donde juega para Al Nassr, y lanzó una polémica opinión: “La liga saudí es mucho mejor que la liga portuguesa y en la liga francesa solo existe el PSG”. En la misma línea, ninguneó al fútbol español: “Para mí es más fácil marcar goles en España que en la liga saudí”

“Para el Balón de Oro, deberían contar los goles que se anotan en la liga saudí, donde tenemos muchos jugadores de primer nivel”, agregó el portugués.

“Donald Trump es uno de los hombres que puede ayudar a cambiar el mundo”

Cristiano Ronaldo también habló sobre política y llenó de elogios al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Es uno de los tipos más importantes del mundo. Me gustaría conocerlo algún día, sentarme con él para tener una buena charla”, confesó.

“Donald Trump es uno de los hombres que puede ayudar a cambiar el mundo. Puede hacer que las cosas sucedan y me gustan las personas así”, concluyó.