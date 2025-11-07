Blanco y Negro se querella contra cuatro barristas de Colo Colo por incidentes en el Estadio Nacional

Blanco y Negro presentó una querella criminal en contra de cuatro barristas de Colo Colo tras los graves hechos de violencia ocurridos en el Estadio Nacional el pasado lunes 27 de octubre en el duelo frente a Deportes Limache.

En aquel compromiso, facciones de la “Garra Blanca” protagonizaron un violento enfrentamiento en la Galería Norte del recinto de Ñuñoa, con algunos fanáticos portando palos y fierros en plena tribuna.

A raíz de esta situación, la sociedad anónima que rige los destinos del cuadro albo se querelló contra cuatro individuos involucrados en los incidentes.

Según el documento al cual tuvo acceso Teletrece, se trata de Kevin Andrés Mayorga Veloso, de 24 años; Ignacio Ariel Espejo Moncada, de 32 años; Cristofer Bernabé Cáceres Bucarey, de 36 años; y Benjamín Ignacio Chandia Jaramillo, de 25 años.

En el escrito, se adjuntan fotografías y capturas de video que exponen a los cuatro barristas, a quienes se les acusa de cuatro delitos: lesiones con motivo u ocasión de espectáculo de fútbol profesional, porte de arma cortopunzante y utilización de material pirotécnico o fuegos artificiales.

Ahora, los antecedentes serán entregados al Ministerio Público para la investigación correspondiente y para determinar la existencia de los delitos indicados, así como también dilucidar la participación o no de los sujetos mencionados.