Esta semana, todas las miradas en Colo Colo estuvieron puestas sobre Arturo Vidal, quien finalmente confirmó que no podrá estar presente en el partido contra Unión Española de este sábado por la fecha 27 del Campeonato Nacional, producto de molestias físicas.

“Estoy bien, ya me recuperé, pero creo que hay otros mejores para el día sábado. Tuve otra complicación en el codo, entonces vamos a llevarlo con calma. Desde la próxima semana ya me meto con el grupo, pero contra Unión Española no podré jugar”, dijo el “King” en un evento social en el que estuvo presente ADN Deportes.

“Es un lindo partido, contra Unión, que se está peleando el descenso. Me hubiese gustado que fuera como el otro día, como contra Ñublense, y que entrara la hinchada de Colo Colo. Se veía hermoso el estadio”, agregó sobre el choque ante los hispanos, quienes no permitieron la entrada de público visitante.

En cuanto al objetivo que se plantean los albos para lo que resta del torneo, aseguró: “Estamos trabajando duro, claramente queremos meternos en copas. Hemos tenido mala suerte, como el otro día, que también sufrimos y podríamos haberlo liquidado mucho antes, pero no quiere entrar”.

Además, también respondió a Ángel Maulen, accionista del Bloque Vial de Blanco y Negro, quien en la última reunión de directorio criticó al plantel por los resultados de este año, incluso cuestionando la capacidad física de algunos.

“Cuando habla un director o el presidente, que están cercanos a nosotros, como a 100 metros, que vaya y lo diga al camarín. Yo no respondo más a gente que hable por la prensa. No sé quién es, no lo conozco, pero nos gusta que nos digan las cosas a la cara. No tomamos en cuenta estas cosas”, sentenció Vidal.