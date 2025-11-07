¿Cuál es el juego que más tiempo ha tardado en lanzarse? Ostenta un Récord Guinness con 14 años y 13 días

El pasado jueves 6 de noviembre el mundo gamer se sacudió con la lamentable noticia de un nuevo retraso para el lanzamiento del GTA 6, decepcionando a una gran cantidad de fanáticos.

Frente a esto, en medio de las diversas repercusiones en diversos ámbitos, la cuenta oficial de Récord Guinness aprovechó para recordar el videojuego que tardó más tiempo en realizarse.

“¿Récord actual del período de desarrollo más largo para un videojuego? 14 años y 43 días“, escribieron en un tweet, respondiendo al lamentable anuncio realizado por Rockstar Games.

El título del cual hablan es nada más y nada menos que Duke Nukem Forever, anunciado el 28 de abril de 1997 y que fue lanzado oficialmente el 10 de junio de 2011.

Este FPS a cargo de 3D Realms, Gearbox Software, Triptych Games, LLC y Piranha Games significó una producción sumamente compleja y hasta el día de hoy ostenta el controversial y negativo récord como el juego con más tiempo en desarrollo.

Al hablar del Grand Theft Auto VI, los reportes oficiales dan cuenta que su trabajo comenzó “seriamente” en 2020, aunque hay algunos reportes que apuntan que ya se llevaba desde 2018, incluso hay extrabajadores de Rockstar que hablan de una preproducción correspondiente a 2015.

De esta manera, considerando que la nueva fecha fijada para el GTA 6 es el 19 de noviembre de 2026, su lanzamiento sería (como mínimo) seis años después de su inicio concreto, aunque podríamos estar hablando de 11 años.