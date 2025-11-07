No hay dudas de que Stranger Things es una de las series más populares de Netflix, convirtiéndose en uno de los títulos más relevantes de su historia, y que está cerca de llegar a su final.

Sin embargo, en medio de un contexto festivo, se destapó una gran polémica luego de que Millie Bobby Brown, la protagonista del programa, denunciara a su compañero, David Harbour, por “acoso e intimidación” laboral.

El hecho remeció a la producción e incluso golpeó duramente a los fanáticos. Asimismo, se dio a conocer que desde ‘La Gran N’ iniciaron una investigación interna para esclarecer los hechos y tomar las acciones correspondientes en caso de ser necesario.

A pesar de todo este clima tenso, en un momento clave para la promoción de la quinta temporada, los actores tuvieron un gesto positivo que transmite tranquilidad y unión.

Ambos llegaron juntos y compartieron sin problemas, incluso posando juntos, en la premiere mundial de Stranger Things 5, dando una buena señal y poniendo paños fríos a la situación.

Tras lo sucedido, Shawn Levy, productor ejecutivo y director del título, salió al paso a mencionar que la noticia sobre las acusaciones fueron abordadas de una forma “completamente inexacta”.

Bobby Brown y Harbour compartieron de buena forma, riendo, caminando y posando juntos frente a las cámaras, aunque no se refirieron directamente al tema en cuestión.

Asimismo, diversas fuentes cercanas a Netflix aseguran que desde la compañía realizaron una labor investigativa de “páginas y páginas”, pero que no se referirán “jamás” al tema. De igual forma, llama la atención que no lo nieguen.

Con esto ya zanjado, de alguna u otra forma, ahora solo queda esperar para ver el cierre de Stranger Things y si en algún futuro podríamos ver una nueva colaboración entre Millie y David.