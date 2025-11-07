;

VIDEO. Sin tensiones: Millie Bobby Brown y David Harbour compartieron en la premiere mundial de “Stranger Things” 5

Los actores sorprendieron llegaron juntos al evento de la serie a pesar de las recientes polémicas que los involucran.

José Campillay

Getty Images

Getty Images

No hay dudas de que Stranger Things es una de las series más populares de Netflix, convirtiéndose en uno de los títulos más relevantes de su historia, y que está cerca de llegar a su final.

Sin embargo, en medio de un contexto festivo, se destapó una gran polémica luego de que Millie Bobby Brown, la protagonista del programa, denunciara a su compañero, David Harbour, por “acoso e intimidación” laboral.

El hecho remeció a la producción e incluso golpeó duramente a los fanáticos. Asimismo, se dio a conocer que desde ‘La Gran N iniciaron una investigación interna para esclarecer los hechos y tomar las acciones correspondientes en caso de ser necesario.

A pesar de todo este clima tenso, en un momento clave para la promoción de la quinta temporada, los actores tuvieron un gesto positivo que transmite tranquilidad y unión.

Ambos llegaron juntos y compartieron sin problemas, incluso posando juntos, en la premiere mundial de Stranger Things 5, dando una buena señal y poniendo paños fríos a la situación.

Tras lo sucedido, Shawn Levy, productor ejecutivo y director del título, salió al paso a mencionar que la noticia sobre las acusaciones fueron abordadas de una forma “completamente inexacta”.

Bobby Brown y Harbour compartieron de buena forma, riendo, caminando y posando juntos frente a las cámaras, aunque no se refirieron directamente al tema en cuestión.

Asimismo, diversas fuentes cercanas a Netflix aseguran que desde la compañía realizaron una labor investigativa de “páginas y páginas”, pero que no se referirán “jamás” al tema. De igual forma, llama la atención que no lo nieguen.

Con esto ya zanjado, de alguna u otra forma, ahora solo queda esperar para ver el cierre de Stranger Things y si en algún futuro podríamos ver una nueva colaboración entre Millie y David.

