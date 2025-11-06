;

Era uno de los mayores temores y se hizo realidad: GTA 6 vuelve a retrasarse

Las malas noticias no se detienen y no se descarta que las cosas sigan empeorando.

José Campillay

Era uno de los mayores temores y se hizo realidad: GTA 6 vuelve a retrasarse

No hay dudas de que GTA 6 es el juego más esperado de los últimos años, con gran parte de la comunidad gamer a la espera de su lanzamiento.

Ya llevamos un buen tiempo soñando con volver a una renovada Vice City y con cada noticia las expectativas son cada vez más altas.

Además, con los tráilers y cada imagen revelada (oficial o filtrada), el hype no hace más que crecer. Sin embargo, las cosas no andan para nada bien en Rockstar Games.

Como si una larga espera no fuera lo suficientemente agónico para los fanáticos, el proyecto ha sufrido algunos retrasos que remecen la industria.

Hay que recordar que, hasta este jueves, la gran fecha apuntada era el 26 de mayo de 2026. Sin embargo, desde la compañía entregaron una pésima noticia.

Aquello que muchos temían, hoy es una realidad. Grand Theft Auto VI vuelve a retrasarse. Y el reajuste no es menor. Si bien llegará el mismo año, lo hará en noviembre de 2026.

A través de las redes sociales y los canales oficiales, desde Rockstar vuelven a excusarse en que requieren más tiempo de trabajo para entregar el tan ansiado videojuego.

Lamentamos añadir tiempo adicional a lo que sabemos que ha sido una larga espera, pero estos meses extra nos permitirán terminar el juego con el nivel de calidad que ustedes esperan y merecen”, precisaron.

Un escenario complejo

Las cosas en el estudio no han sido fáciles. Este lamentable anuncio que sacude a la comunidad gamer llega también en un escenario complejo de la firma.

Desde la empresa despidieron a un grupo cercano de 40 trabajadores, los cuales habrían estado involucrados en filtraciones de juegos, uno de los temas más delicados en el último tiempo, sobre todo en torno a GTA 6.

Asimismo, desde Rockstar han desmentido todo tipo de información que apuntaba a supuestas represalias contra eventuales movimientos sindicalistas.

“La semana pasada tomamos medidas contra un pequeño grupo de individuos que fueron hallados distribuyendo y discutiendo información confidencial en un foro público”, explicaron.

“Esto no guarda relación alguna con el derecho de las personas a afiliarse a un sindicato o participar en actividades sindicales”, detallaron.

