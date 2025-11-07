;

VIDEO. ¿Daddy Yankee en el Super Bowl? El ‘Boss’ se refiere a la posibilidad de cantar junto a Bad Bunny

El puertorriqueño fue consultado si cantaría alguno de sus grandes éxitos invitado por el ‘Conejo Malo’.

José Campillay

¿Daddy Yankee en el Super Bowl? El ‘Boss’ se refiere a la posibilidad de cantar junto a Bad Bunny

Bien se sabe que el show de medio tiempo en el Super Bowl es uno de los espacios más relevantes para los artistas de todo el mundo, convirtiéndose en un hito de su carrera cuando son elegidos para presentarse.

Para la edición 2026 el seleccionado fue nada más y nada menos que Bad Bunny. Y si bien es innegable su gran popularidad y grandeza a nivel global, ha sido todo un tema, generando gran revuelo y dividiendo opiniones.

Lo cierto es que el puertorriqueño ya se encuentra preparando su presentación que promete hacer vibrar al público, en especial a sus fanáticos latinos. En ese contexto, durante las últimas horas comenzó a circular una idea que ilusiona aún más.

En conversación con Rosci Diaz para ABC News, Daddy Yankee se refirió a la posibilidad de subirse al escenario junto al ‘Conejo Malo’ para cantar uno de sus grandes éxitos.

La periodista fue directa y le preguntó: “Si te pidiera interpretar Gasolina con él en el Super Bowl, ¿Lo harías?“. Aunque DY fue contundente en su respuesta.

“Oh, no. No en este momento. No, no ahora porque estoy en una misión diferente en este momento", dijo con una sonrisa en el rostro.

Aunque respeto lo que está haciendo ahora. No me malinterpretes”, complementó, dejando en claro que no hay una razón en particular.

Además, expresó que hay una buena relación y se siente contento por el momento de Bad: “Benito es un aliado y lo quiero mucho, es de Puerto Rico. De hecho, hablamos ayer. Le dije: ‘Oye, te deseo lo mejor. Ve allí y da lo mejor. Estamos orgullosos de ti‘”.

Momentos diferentes

A pesar de que estamos hablando del máximo exponente del reggaetón, uno de los pioneros, como lo es Yankee, y uno de los máximos referentes de la actualidad como lo es Bad, ambos atraviesan momentos diferentes.

‘DY’, tal como menciona, tiene una “misión” más cercana a la religión, alejado de lo que fue su época dorada, mientras que Benito sigue enfocado en la música y crear canciones en diferentes ritmos para expandir su éxito y carrera.

En este sentido, el ‘Big Boss’ hizo hincapié en que “tengo que representar lo que estoy haciendo ahora al 100%. Pero si me pidiera que interpretara Sonríele, eso sería diferente“.

Con esto, Ramón Ayala (nombre real de Yankee), apunta a que con eso enviaría “un mensaje” y “me encantaría hacerlo”, aunque respeta y entiende que se utilice un escenario como el Super Bowl para exponer la cultura latina desde el género urbano.

