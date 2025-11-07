;

Boca Juniors vs. River Plate: ¿dónde, cuándo y cómo ver el Superclásico de Argentina en vivo, online y por TV?

Los “Xeneizes” buscarán mantener su buena racha ante unos “Millonarios” que atraviesan un mal momento.

Javier Catalán

Este domingo, las miradas del mundo del fútbol estarán enfocadas en Argentina, donde se vivirá una nueva versión del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, uno de los partidos más mediáticos del planeta.

En La Bombonera se disputará la versión número 265 del encuentro, con un historial favorable para los “Xeneizes”, que registran 92 triunfos, contra 88 de los “Millonarios” y 84 empates.

Por parte de los dirigidos por Claudio Úbeda, llegan encendidos al duelo tras sumar dos victorias consecutivas ante Barracas Central y Estudiantes de La Plata. Además, marchan punteros en la Zona A con 23 puntos.

Situación opuesta vive el equipo de Marcelo Gallardo, que llegará con tres derrotas en los últimos cuatro partidos y bajo fuerte cuestionamiento de los hinchas. Actualmente, se ubican en la sexta posición de la Zona B, lejos del líder Rosario Central.

¿Dónde, cuándo y cómo ver el Superclásico de Argentina en vivo, online y en TV?

Boca Juniors y River Plate se verán las caras este domingo 9 de noviembre a las 16:30 horas en La Bombonera.

El partido podrá seguirse por televisión a través de ESPN, y en streaming mediante la aplicación Disney+, para lo cual es necesario contar con una suscripción activa.

