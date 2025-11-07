Primera B 2025: este es el equipo que lideró el ranking de público tras el cierre de la fase regular

La fase regular de la Primera B 2025 llegó a su fin el pasado fin de semana y dejó un claro ganador en las tribunas: Deportes Concepción, equipo que se ubicó en lo más alto del ranking de público en el torneo del ascenso.

Según los datos publicados por el sitio PrimeraBChile, el “León de Collao” fue el club que más gente llevó durante la temporada, con un promedio de 7.791 espectadores por partido en los 15 partidos que disputó como local en el Ester Roa Rebolledo.

Más atrás, aparece Deportes Temuco, con un promedio de 6.297 asistentes, mientras que en el tercer lugar se ubica Cobreloa, con 3.677 personas por encuentro.

Uno de los factores que marcó la temporada en la Primera B fue que varios equipos se vieron obligados a jugar lejos de sus estadios por reparaciones o problemas de infraestructura. Ese fue el caso de Santiago Wanderers, que apenas jugó un encuentro en Valparaíso y cerró el año con un promedio de 3.071 espectadores.

De igual forma, Rangers disputó solo dos encuentros en Talca y registró un promedio de 2.336, mientras que Curicó Unido debió ejercer gran parte de su localía en Molina y Santa Cruz, logrando un promedio de apenas 979.

Por otro lado, el campeón Universidad de Concepción se ubicó décimo en asistencia, con 1.541 personas por partido. En el extremo opuesto, Santiago Morning fue el elenco con menor convocatoria, con un promedio de apenas 430 asistentes por compromiso.